Home > खेल > Ranji Trophy: जहां प्रियांश आर्य चूके, वहां आयुष बदोनी ने नहीं की गलती! रणजी में जड़ दिया दोहरा शतक, मारे 26 छक्के-चौके

Ranji Trophy: जहां प्रियांश आर्य चूके, वहां आयुष बदोनी ने नहीं की गलती! रणजी में जड़ दिया दोहरा शतक, मारे 26 छक्के-चौके

Ranji Trophy 2026-27: दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी ने रणजी ट्रॉफी मैच में गुजरात के खिलाफ दोहरा शतक ठोक दिया है. आयुष बदोनी ने गुजरात के खिलाफ पहली पारी में 217 रन बनाए. उनके अलावा प्रियांश आर्य ने 199 रनों क पारी खेली. इसके दम पर दिल्ली ने पहली पारी में 600 रन से ज्यादा का विशाल स्कोर खड़ा किया.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 19, 2026 3:44:04 PM IST

आयुष बदोनी ने गुजरात के खिलाफ ठोका दोहरा शतक.
आयुष बदोनी ने गुजरात के खिलाफ ठोका दोहरा शतक.


Ranji Trophy 2026-27: दिल्ली क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष बदोनी ने रणजी ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ बल्ले से तहलका मचा दिया है. आयुष बदोनी ने गुजरात के खिलाफ खेले जा रहे मैच में दोहरा शतक लगा दिया है. उन्होंने दिल्ली की ओर से खेलते हुए 246 गेंदों पर 217 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 22 चौके और 2 छक्के लगाए. कप्तान बदोनी के दोहरे शतक के दम पर दिल्ली ने पहली पारी में गुजरात के सामने 648 रन बोर्ड पर लगा दिए.

आयुष बदोनी के अलावा दिल्ली के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने भी 199 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि वह अपना दोहरा शतक पूरा करने से सिर्फ 1 रन से चूक गए. 199 रन के स्कोर पर खेलते हुए प्रियांश आर्य बोल्ड हो गए. हालांकि कप्तान आयुष बदोनी ने प्रियांश आर्य जैसी गलती नहीं की और अपना दोहरा शतक पूरा किया.

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बदोनी ने जड़ा तीसरा दोहरा शतक

दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी ने गुजरात के खिलाफ 217 रनों की पारी खेली. यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का तीसरा दोहरा शतक है. आयुष बदोनी ने पहले प्रियांश आर्य के साथ मिलकर 234 रनों की विशाल साझेदारी की. इसके बाद सुमित माथुर के साथ 167 रनों की पार्टनरशिप की. सुमित माथुर ने भी 92 रनों की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत ने 61 रन बनाए. इसके दम पर दिल्ली ने पहली पारी में गुजरात के सामने 648 रन का स्कोर खड़ा किया.

बंगाल के खिलाफ दिल्ली को मिली थी हार

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में दिल्ली की टीम को अपने पहले मैच में बंगाल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. उस मुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी काफी खराब रही थी, जिसके चलते हार मिली थी. हालांकि इसके बावजूद गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में दिल्ली ने शानदार वापसी की है. दिल्ली ने इस मुकाबले में गुजरात के खिलाफ शिकंजा कस लिया है.

प्रियांश आर्य 1 रन से चूके

इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली के युवा सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने पारी की शुरुआत की. अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर प्रियांश आर्य ने संभलकर पारी की शुरुआत की. पहले उन्होंने अपना शतक पूरा किया और फिर तेजी से दोहरे शतक की ओर बढ़ने लगे. हालांकि जल्दबाजी में प्रियांश आर्य ने 199 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया. वह सिर्फ 1 रन से अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए.

Tags: Ayush Badoniranji trophy 2026-27
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