Delhi Capitals Captaincy: अक्षर पटेल का कप्तानी से मोहभंग, छोड़ना चाहते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कमान, मगर पीछे पड़ा मैनेजमेंट!

Axar Patel Delhi Capitals Captaincy: IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अक्षर पटेल अगले सीजन दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं करना चाहते हैं. पिछले 2 सीजन से अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. ऐसे में अक्षर पटेल कप्तान का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैनेजमेंट चाहती है कि अक्षर पटेल की टीम की कमान संभालें.

अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अक्षर पटेल अपने फैसले पर अड़े रहे, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कौन करेगा? अगर अक्षर पटेल कप्तानी छोड़ते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास 2 अच्छे ऑप्शन होंगे. इसमें केएल राहुल और ऋषभ पंत शामिल हैं, जिनके पास IPL में कप्तानी करने का अच्छा अनुभव है. ये दोनों ही खिलाड़ी लखनऊ सुपर जाएंट्स से रिलीज होकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आए हैं.

केएल राहुल और पंत में से कौन बेहतर?

ऋषभ पंत ने पिछले 2 सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की थी. उससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी रह चुके हैं. अब IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में फिर से उनकी वापसी हुई है. ऐसे में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी के बड़े दावेदार हैं. उन्होंने IPL में कुल 71 मैच में कप्तानी की है, जिसमें उनकी टीम को 33 जीत और 36 हार मिली है, जबकि 2 मुकाबला टाई रहे हैं. IPL कप्तान के तौर पर उनका जीत प्रतिशत 46.47 का है.

टीम मैनेजमेंट के पास दूसरा ऑप्शन केएल राहुल का है. केएल राहुल भी IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की कप्तानी कर चुके हैं. उनके पास भी IPL में 64 मैच में कप्तानी करने का अनुभव है. 64 मैच में केएल राहुल की कप्तानी में उनकी टीम को 31 जीत और 31 हार मिली है, जबकि 2 मैच टाई रहे हैं. उनका कप्तान के तौर पर जीत प्रतिशत 48.43 का रहा है.

अक्षर पटेल क्यों नहीं करना चाहते कप्तानी?

रिपोर्ट्स की मानें, तो फ्रेंचाइजी अक्षर पटेल को कप्तान बनाने से मना नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें यह काम जारी रखने के लिए मनाने में काफी मेहनत लग सकती है. दिल्ली कैपिटल्स पिछले दो सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. साल 2025 में दिल्ली की टीम टॉप-4 के करीब थी, लेकिन क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. वहीं, पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स छठे स्थान पर है. अक्षर पटेल खिलाड़ी के तौर पर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. शायद इसी वजह से वह कप्तान बने रहने में हिचकिचा रहे हैं. हालांकि फ्रेंचाइजी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्षर पटेल की कप्तानी करेंगे या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी को कमान सौंपी जाएगी.