जयपुर। पैरालंपिक चैंपियन राइफल निशानेबाज अवनि लेखरा ने फ्रांस में हो रहे चेटौरौक्स 2022 डब्ल्यूएसपीएस विश्व कप में भी गोल्ड मेडल जीता है. जयपुर की गोल्डन गर्ल अवनि ने दस मीटर एयर राइफल वर्ग में गोल्ड जीता है, इसके साथ ही अवनि ने 250.6 अंकों के साथ नया कीर्तिमान भी बना लिया है. अवनि की इस उपलब्धि से उनके परिवार और शहर में हर्षोल्लास का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक़, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी ने दस मीटर एयर राइफल वर्ग में 627.7 प्वाइंट हासिल कर गोल्ड हासिल किया है. प्रतियोगिता में अवनि ने 250.6 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. अवनि ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता- पिता को दिया है.

जयपुर में जन्मी अवनि ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, अवनि लखेरा ने पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत को शूटिंग में पहला गोल्ड दिलाया था. इसके अलावा 2016 से 2020 के बीच अवनि ने नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता है, वहीं, यूएई में हुई पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनि ने सिल्वर मेडल जीता था.

Congratulations @AvaniLekhara for this historic accomplishment. May you keep scaling newer heights of success and inspiring others. My best wishes. https://t.co/V5jb5AMzlV

— Narendra Modi (@narendramodi) June 8, 2022