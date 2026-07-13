डेटिंग एप पर मुलाकात, दो महिला क्रिकेटरों को हुआ एक दूसरे से प्यार, फिर की शादी, अब एक कर रही चीट

ऑस्ट्रेलिया की उपकप्तान एश्ले गार्डनर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी पत्नी मोनिका राइट से उनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई हैं. दोनों ने अप्रैल 2025 में शादी की थी. बताया जाता है कि उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और साल 2024 में दोनों ने एक-दूसरे को शादी के लिए प्रपोज किया था. हालांकि, अब उनके रिश्ते में दरार आने की खबरों ने क्रिकेट जगत में चर्चा तेज कर दी है.

विवाद तब और बढ़ गया जब मोनिका राइट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा करते हुए एश्ले गार्डनर पर बेवफाई का आरोप लगाया. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर जॉर्जिया वोल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “मेरी पत्नी ने मेरे साथ इन्हीं के लिए धोखा किया.” हालांकि, इस आरोप को लेकर एश्ले गार्डनर की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है.

भारत दौरे के दौरान रिश्ते में आई दूरी

डेली मेल की एक रिपोर्ट में एक हवाले से दावा किया गया है कि दोनों के रिश्ते में तनाव की शुरुआत भारत में आयोजित ऑस्ट्रेलिया के वनडे विश्व कप अभियान के दौरान दिखाई देने लगी थी. रिपोर्ट के अनुसार, मोनिका राइट भारत में एश्ले गार्डनर से मिलने पहुंची थीं, लेकिन उस समय एश्ले का व्यवहार सामान्य से अलग नजर आ रहा था. ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद एश्ले ने मोनिका से बातचीत की और अपनी बदलती भावनाओं के बारे में बताया, जिससे मोनिका काफी आहत हो गईं.

परिवार बनाने का प्लान रह गया अधूरा

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दोनों भविष्य में परिवार शुरू करने की योजना बना रहे थे. सूत्र के अनुसार, उन्होंने फर्टिलिटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट भी तय कर लिया था, लेकिन अलगाव के बाद मोनिका को उसे रद्द करना पड़ा. यह भी कहा गया है कि एश्ले गार्डनर साझा घर छोड़कर चली गईं और केवल अपनी शादी की अंगूठियां एक डिब्बे में छोड़ गईं.