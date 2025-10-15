Home > खेल > Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो

Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो

Australian Cricketers Mocking: एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के भारत के फैसले पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने व्यंग्यात्मक वीडियो पोस्ट कर तंज कसा.

By: Sharim Ansari | Published: October 15, 2025 2:31:00 PM IST

Australian Cricketers Mocked Indian players
Australian Cricketers Mocked Indian players

Handshake Controversy: Asia Cup 2025 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. ग्रुप स्टेज मैच में जीत के बाद, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. टीम के बाकी खिलाड़ियों ने भी यही किया और दो अन्य मौकों पर भी जब वे आमने-सामने हुए, तो यही रुख अपनाया गया. यह फैसला पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े राजनीतिक तनाव का सीधा नतीजा था.

सीरीज से पहले उड़ाया मज़ाक

हालांकि, आगामी वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों (पुरुष और महिला दोनों) ने भारत के हाथ मिलाने के फैसले पर निशाना साधा और इस घटना का मज़ाक उड़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. Kayo Sports द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में एक एंकर कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि भारत जीत की ओर बढ़ रहा है. लेकिन हमने एक बड़ी कमजोरी पहचान ली है.

एक एंकर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि वे ट्रेडिशनल ग्रीटिंग्स (हाथ मिलाना) के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं, तो हम गेंद डाले बिना ही उन्हें थोड़ा असहज कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया की पुरुष और महिला टीम के क्रिकेटरों ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ कई तरह की ग्रीटिंग्स के सुझाव दिए.

यह भी पढ़ें:  2027 AFC Asian Cup: भारत की एशियाई कप क्वालीफिकेशन में नाकामी, सिंगापुर से 2-1 से हार

यहां देखें वीडियो

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट होने के लिए समय से जूझ रहे हैं, क्योंकि हालिया स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ का स्ट्रेस फ्रैक्चर अभी तक ठीक नहीं हुआ है. 32 वर्षीय खिलाड़ी, जो कई हफ़्तों से खेल से बाहर हैं, के 21 नवंबर से शुरू होने वाले एशेज (Ashes) के पहले टेस्ट में खेलने की संभावना कम है, और ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल स्टाफ इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उन्हें इस गर्मी में खेलने का जोखिम उठाना चाहिए. SEN के मुताबिक़, उनकी स्थिति को लेकर तमाम अटकलों के बीच, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी फिटनेस पर चुप्पी तोड़ी है. कमिंस ने खुद स्वीकार किया कि जल्द वापसी की उनकी संभावना कम है.

SEN के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाऊंगा, लेकिन शायद संभावना कम ही कहूंगा. मगर हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है.

यह भी पढ़ें: ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो
Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो
Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो
Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो