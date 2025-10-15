Australia vs India 2025: हाथ न मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत का मज़ाक, देखें वीडियो

Handshake Controversy: Asia Cup 2025 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. ग्रुप स्टेज मैच में जीत के बाद, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. टीम के बाकी खिलाड़ियों ने भी यही किया और दो अन्य मौकों पर भी जब वे आमने-सामने हुए, तो यही रुख अपनाया गया. यह फैसला पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े राजनीतिक तनाव का सीधा नतीजा था.

सीरीज से पहले उड़ाया मज़ाक

हालांकि, आगामी वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों (पुरुष और महिला दोनों) ने भारत के हाथ मिलाने के फैसले पर निशाना साधा और इस घटना का मज़ाक उड़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. Kayo Sports द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में एक एंकर कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि भारत जीत की ओर बढ़ रहा है. लेकिन हमने एक बड़ी कमजोरी पहचान ली है.

एक एंकर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि वे ट्रेडिशनल ग्रीटिंग्स (हाथ मिलाना) के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं, तो हम गेंद डाले बिना ही उन्हें थोड़ा असहज कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया की पुरुष और महिला टीम के क्रिकेटरों ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ कई तरह की ग्रीटिंग्स के सुझाव दिए.

यह भी पढ़ें: 2027 AFC Asian Cup: भारत की एशियाई कप क्वालीफिकेशन में नाकामी, सिंगापुर से 2-1 से हार

यहां देखें वीडियो

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट होने के लिए समय से जूझ रहे हैं, क्योंकि हालिया स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ का स्ट्रेस फ्रैक्चर अभी तक ठीक नहीं हुआ है. 32 वर्षीय खिलाड़ी, जो कई हफ़्तों से खेल से बाहर हैं, के 21 नवंबर से शुरू होने वाले एशेज (Ashes) के पहले टेस्ट में खेलने की संभावना कम है, और ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल स्टाफ इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उन्हें इस गर्मी में खेलने का जोखिम उठाना चाहिए. SEN के मुताबिक़, उनकी स्थिति को लेकर तमाम अटकलों के बीच, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी फिटनेस पर चुप्पी तोड़ी है. कमिंस ने खुद स्वीकार किया कि जल्द वापसी की उनकी संभावना कम है.

SEN के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाऊंगा, लेकिन शायद संभावना कम ही कहूंगा. मगर हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है.

यह भी पढ़ें: ODI Series: एयरपोर्ट पर नज़र आए विराट-रोहित, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू, Video