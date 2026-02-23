Home > क्रिकेट > Shaun Tait Love Story: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, भारतीय मॉडल…शॉन टेट और माशूम सिंघा की दिलचस्प लव स्टोरी

Shaun Tait Love Story: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, भारतीय मॉडल…शॉन टेट और माशूम सिंघा की दिलचस्प लव स्टोरी

Shaun Tait Love Story: दोनों की मुलाकात 2012 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई बताई जाती है. पहली ही मुलाकात में बातचीत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि दोस्ती जल्द ही गहरे रिश्ते में बदल गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 23, 2026 6:47:22 PM IST

शॉन टेट और माशूम सिंघा की दिलचस्प लव स्टोरी
Shaun Tait Mashoom Singha Love Story: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शॉन टेट (Shaun Tait) और भारतीय रैंप मॉडल माशूम सिंघा (Mashoom Singha) की लव स्टोरी खेल और ग्लैमर की दुनिया का खूबसूरत संगम है. तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए मशहूर शॉन टेट मैदान पर जितने आक्रामक दिखते थे, निजी जिंदगी में उतने ही शांत और सादगी पसंद रहे. वहीं माशूम सिंघा फैशन इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा रही हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया और अपनी अलग पहचान बनाई.

अलग देशों, अलग संस्कृतियों और अलग प्रोफेशन 

दोनों की मुलाकात 2012 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई बताई जाती है. पहली ही मुलाकात में बातचीत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि दोस्ती जल्द ही गहरे रिश्ते में बदल गई. अलग-अलग देशों, संस्कृतियों और प्रोफेशन से होने के बावजूद दोनों के बीच समझ और सम्मान की मजबूत नींव बनती गई. टेट उस समय क्रिकेट में सक्रिय थे और दुनियाभर में टूर्नामेंट खेलते थे, जबकि माशूम अपने मॉडलिंग असाइनमेंट्स में व्यस्त रहती थीं. दूरी के बावजूद दोनों ने रिश्ते को समय और ईमानदारी दी.

भारतीय रीति-रिवाजों में हुई शादी

करीब दो साल तक एक-दूसरे को समझने के बाद 2014 में दोनों ने शादी कर ली. शादी भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई परंपराओं के खूबसूरत मेल का उदाहरण बनी. टेट ने भारतीय रीति-रिवाजों को अपनाते हुए शादी की रस्में निभाईं, जो इस बात का प्रतीक था कि वह सिर्फ माशूम से नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति से भी जुड़ना चाहते थे. शादी के बाद माशूम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गईं, लेकिन भारत से उनका जुड़ाव बना रहा.

‘माशूम ने जीवन को संतुलन दिया’

शॉन टेट ने कई इंटरव्यू में कहा है कि माशूम ने उनके जीवन को संतुलन दिया. क्रिकेट के दबाव और चोटों से जूझते समय उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया. 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टेट ने कोचिंग और कमेंट्री की राह पकड़ी, जिसमें माशूम का समर्थन अहम रहा. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली लाइफ की झलक साझा करते हैं, जो सादगी और अपनापन दिखाती है.

यह प्रेम कहानी सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और भारतीय मॉडल की शादी नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों के मिलन और आपसी सम्मान की मिसाल है. खेल और फैशन की दुनिया से निकलकर बना यह रिश्ता आज भी भरोसे, दोस्ती और प्यार की मजबूत नींव पर खड़ा है.

