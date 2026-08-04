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IPL टीम की मालकिन के साथ ब्रेट ली का था अफेयर? 15 साल बाद खुला ‘राज’, क्रिकेटर ने बताया सच

Brett Lee-Preity Zinta: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली ने आईपीएल के दौरान प्रीति जिंटा के साथ डेटिंग की अफवाहों पर 15 साल बाद चुप्पी तोड़ी है. ब्रेट ली का कहना है कि उन्होंने किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 4, 2026 5:26:09 PM IST

ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा संग रिलेशनशिप की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी.
ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा संग रिलेशनशिप की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी.


Brett Lee-Preity Zinta: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने सालों बाद प्रीति जिंटा के साथ अपने अफेयर की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. दरअसल, ब्रेट ली के आईपीएल में खेलने के दौरान उन्हें अक्सर प्रीति जिंटा के साथ देखा जाता था. वे दोनों मैदान पर और टीम के कई इवेंट्स में अक्सर बातचीत करते दिखाई देते थे. ऐसे में अफवाहें उड़ने लगी थीं कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अफवाहें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन दोनों के अफेयर के किस्से भी सामने आने लगे, लेकिन उस समय उन क्रिकेटर ने कोई बयान नहीं दिया. अब आखिरकार उन्होंने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. ब्रेट ली का कहना है कि उन्होंने कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया है.

ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा के साथ रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

दरअसल, ब्रेट ली ने अपने आईपीएल करियर में शुरुआत के 3 सीजन पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) के लिए खेले थे, जिसकी को-ऑनर प्रीति जिंटा (Preity Zinta) हैं. प्रीति जिंटा अक्सर खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए मैदान पर आती थीं. इस दौरान कयास लगाए जाने लगे ब्रेट ली और प्रीति जिंटा रिलेशनशिप में हैं. हाल ही में ब्रेट ली बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इस पर बात की है.

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ब्रेट ली ने साफ बताया कि प्रीति जिंटा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थीं और आज भी दोनों के बीच वही पुराना रिश्ता बना हुआ है. ब्रेट ने कहा कि उस समय लोग क्या बातें बना रहे थे, इससे उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे खुद सच जानते थे. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने प्रीति जिंटा की जमकर तारीफ की.

ये भी पढ़ेंं: BCCI, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तालमेल की कमी, भड़के अजीत अगरकर, बुमराह को लेकर मचा बवाल!

ब्रेट ली ने की प्रीति जिंटा की तारीफ

ब्रेट ली (Brett Lee) ने अपने इंटरव्यू के दौरान प्रीति जिंटा की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रीति जिंटा एक बेहद समझदार, सुलझी हुई और कामयाब लेडी हैं, जिनके लिए उनके दिल में बहुत सम्मान है. जब वे पंजाब की टीम से खेलते थे, तब दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत फ्रोफेशनल और अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता बन गया था. इसी वजह से वे अक्सर मैच के बाद बातें करते और टीम से जुड़े मौकों पर साथ दिखते थे. ब्रेट ली का कहना है कि प्रीति जिंटा भारत में उनके सबसे करीबी दोस्तों में शामिल हैं.

अभी कहां ब्रेट ली और प्रीति जिंटा?

मौजूदा समय में पंजाब किंग्स की को-ऑनर प्रीति जिंटा लॉस एंजिल्स में रहती हैं. उन्होंने साल 2016 में अपने लंबे समय के दोस्त जीन गुडइनफ (Gene Goodenough) से लॉस शादी रचाई है. साल 2021 में प्रीति जिंटा और जीन सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों के माता-पिता बने. वहीं, ब्रेट ली अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया से दुबई में शिफ्ट हो गए हैं. उन्होंने लारा एंडरसन से दूसरी शादी रचाई है. इससे पहले उन्होंने एलिजाबेथ केंप (Elizabeth Kemp) से शादी की थी, जिनसे उनका तलाक हो गया था.

Tags: Brett Leepreity zinta
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