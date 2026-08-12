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बहला फुसलाकर ले गया स्कूल, फिर रजाई के अंदर कर दिया कांड, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने की घिनौनी करतूत

Australian Cricketer Arrested: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरॉन समर्स को तस्मानियाई सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने क्रिकेटर को 15 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार के मामले में दोषी पाया है. जानें पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 12, 2026 1:08:49 PM IST

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एरॉन समर्स गिरफ्तार.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एरॉन समर्स गिरफ्तार.


Australian Cricketer Arrested: आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर अभिषेक पोरेल के बाद एक और खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एरॉन समर्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. यह गिरफ्तारी एक नाबालिग फैन के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में हुई. रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व क्रिकेटर एरॉन समर्स ने एक मैच के दौरान मिली लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. अब कोर्ट ने क्रिकेटर को दोषी पाते हुए 10 महीने की जेल की सजा सनाई है. इस मामले की सुनवाई कर रहे तस्मानियाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेलेन वुड ने कहा कि समर्स ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल किया.

लड़की के साथ 2 बार किया गलत काम

यह मामला साल 2017 का है, जब एरॉन समर्स बिग बैश लीग में हरिकेंस के लिए खेल रहे थे. दिसंबर 2017 में होबार्ट में एक मुकाबले के दौरान एरॉन की मुलाकात 15 साल की लड़की से मुलाकात हुई. इसके बाद 15 जनवरी 2018 को एक और मैच के दौरान बाउंड्री के पास उन दोनों की बातचीत हुई. फिर एरॉन ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर भी लड़की से बातचीत शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने मिलने का प्लान बनाया. एरॉन समर्स ने नाबालिग लड़की को पिक किया और फिर उसे रात में एक स्कूल ले गए. क्रिकेटर ने स्कूल में एक रजाई बिछाई और 2 बार लड़की के साथ दुष्कर्म किया.

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कोर्ट ने सुनाई 10 महीने की सजा

बुधवार को तस्मानिया सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेलेन वुड ने पूर्व क्रिकेटर एरॉन समर्स को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई. जस्टिस वुड ने कहा कि समर्स को पता था कि वह (नाबालिग लड़की) 9वीं या 10वीं क्लास में है और उसकी उम्र शारीरिक संबंध बनाने की सहमति से कम है. उन्होंने अपने इरादों के बारे में नहीं बताया था. जस्टिस वुड ने आगे कहा कि वह सिर्फ 15 साल की थी और उसमें इतना जीवन का अनुभव नहीं था कि वह समझ सके कि उसे (समर्स) सिर्फ गलत काम में दिलचस्पी थी.

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क्रिकेटर ने गंदी तस्वीरें भी भेजीं

जानकारी के मुताबिक, एरॉन समर्स ने नाबालिग लड़की से दुर्व्यवहार के भी उसके संपर्क में रहे. इस दौरान उन्होंने पीड़िता को गंदी तस्वीरें भेजीं. क्रिकेटर ने पीड़िता से आखिरी बार साल 2021 की शुरुआत में की थी. इसके बाद उन्होंने इस मामले में अपना अपराध स्वीकार किया. उन्हें नॉर्दर्न टेरिटरी से तस्मानिया लाया गया. समर्स ने पहले भी नॉर्दर्न टेरिटरी में 3 साल और 11 महीने जेल में बिताए थे. उन्होंने साल 2021 में बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री रखने और बांटने का अपराध स्वीकार किया था.

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