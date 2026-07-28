कभी जीता था वर्ल्ड कप, अब चला रहा आरी-हथौड़ा… कौन है ये क्रिकेटर, जो संन्यास का बाद बना बढ़ई

Xavier Doherty Carpenter: अक्सर आपने देखा होगा कि खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी खेल से ही जुड़े होकर पैसे कमाते हैं. फिर चाहे कोचिंग करना हो या फिर कमेंट्री करना. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, जो क्रिकेट की दुनिया से दूर एक नई और साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं. इन्हीं खिलाड़ियों में एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर जेवियर डोहर्टी (Xavier Doherty) भी हैं.

जेवियर डोहर्टी ने साल 2015 में माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीता था. उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो वह किसी एकेडमी में कोचिंग देने या कमेंट्री करने की बजाय कारपेंट्री की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी. इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग साइट्स पर काम करना शुरू कर दिया.

संन्यास के बाद बढ़ई बने डोहर्टी

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर जेवियर डोहर्टी ने साल 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया. इसके बाद उन्होंने कारपेंट्री अप्रेंटिसशिप की और फिर बिल्डिंग साइट्स पर काम करने लगे. जेवियर डोहर्टी का कहना है कि उन्हें यह काम काफी पसंद आ गया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा साल 2021 में शेयर किए गए वीडियो में इसके बारे में बताया है.

उन्होंने बताया, ‘जब मेरा क्रिकेट करियर खत्म हुआ, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है. संन्यास के बाद शुरुआती 12 महीनों में मैंने हर उस मौके को आजमाया जो मेरे सामने आया. मैंने लैंडस्केपिंग की, ऑफिस वर्क किया और थोड़ा क्रिकेट का काम भी किया… लेकिन आखिरकार मैं कारपेंट्री में पहुंच गया.’

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जेवियर डोहर्टी का इंटरनेशनल करियर

जेवियर डोहर्टी ने साल 2010 में मेलबर्न में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. उसी साल डोहर्टी ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू भी किया. फिर साल 2012 में उन्होंने भारत के खिलाफ सिडनी में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया. डोहर्टी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 7 विकेट चटकाए. वहीं, वनडे में जेवियर ने 60 मैचों में 55 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में जेवियर ने 11 मैचों में 10 विकेट चटकाए. उन्होंने साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था.