सिडनी. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में कंगारू बल्लेबाज मार्नस लैबुशान ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया. मार्नस साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया. मार्नस बीते तीन दशकों में ऑस्ट्रेलिया के उन तीन गिने-चुने बल्लेबाजों में शामिल हो गए जिन्होंने साल की पहली सेंचुरी लगाई है. इस टेस्ट मैच में शतक लगाकर मानर्स लैबुशान ने साबित कर दिया की इस साल भी उनका जलवा टेस्ट क्रिकेट में बरकरार रहेगा. बीते वर्ष 2019 में उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाए थे.

सिडनी में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में मार्नस लैबुशान जो बर्न्स के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. डेविड वार्नर और मार्नस लैबुशान ने ऑस्ट्रेलिया पारी को आगे बढ़ाया. दोनों बल्लेबाजों ने 56 रनों की साझेदारी की. वार्नर एक बार फिर अच्छी शुरुआत करने के बावजूद 45 रन बनाकर आउट हुए. वहीं मार्नस एक छोर पर डटे रहे. उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 163 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की. इतना ही नहीं मार्नस ने स्टीव स्मिथ के साथ 156 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थित में पहुंचा दिया. स्मिथ 63 रन बनाकर आउट हुए.

जहां तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दशक की पहली सेंचुरी लगाने की बात की जाए ते यो रिकॉर्ड पूर्व कप्तान मार्क टेलर के नाम है. उन्होंने 12 जनवरी 1990 को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में साल की पहली 1990 के दशक की पहली सेंचुरी लगाई थी. वहीं जस्टिन लैंगर ने 2 जनवरी 2000 को साल की पहले सेंचुरी भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में लगाई. लैंगर ने इस दौरान 223 रनों की पारी खेली थी. वहीं 3 जनवरी 2010 को सिडनी में माइकल हसी ने पाकिस्तान के खिलाफ 2010 की पहली सेंचुरी लगाई. हसी ने अपनी पारी के दौरान 134 रन नबाद बनाए थे.

