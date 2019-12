पर्थ. मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पर्थ में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में कीवी टीम पहली पारी में 166 रनों पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के आगे कोई भी न्यूजीलैंड का बल्लेबाज टिक नहीं सका और एक के बाद एक आउट होते रहे. न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अधिक 80 रन रॉस टेलर ने बनाए. कंगारू गेंदबाजों ने कीवियों पर इस तरह कहर बरपाया कि उनके सात खिलाड़ी दहाई तक नहीं पहुंचे. मिचैल स्टार्क ने मारक बॉलिंग करते हुए सबसे अधिक 5 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया को अपनी पहली पारी के आधार पर 250 रनों की बढ़त मिली. कंगारू टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 416 रन बनाए थे.

पर्थ में जब दूसरे दिन खेल समाप्त हुए तो उस समय न्यूजीलैंड ने 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे. रॉस टेलर 66 और बीजे वाटलिेंग बगैर खाता खोले नाबाद थे. तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो रॉस टेलर और बीजे वाटलिंग ने न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाया. वाटलिंग बहुत देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 8 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज रॉस टेलर अपने स्कोर में सिर्फ 14 रन जोड़कर चलते बने. इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद निचले क्रम में अगर कॉलिन डि ग्रैंडहोम को छोड़ दिया जाए तो कोई कुछ नहीं कर सका. ग्रैंडहोम ने 23 रनों की पारी खेली. इस तरह न्यूजीलैंड ने 55.2 ओवर के खेल में 166 रन बनाए.

कंगारू गेंदबाज किस कदर कीवी बल्लबाजों पर हावी थे उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 बल्लेबाज दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सके. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार बॉलिंग करते हुए मिचैल स्टार्क ने सबसे अधिक 5 खिलाड़ियों को आउट किया. उनके अलावा नाथन लियोन को 2 विेकेट मिले. जबकि जोस हेजलवुड, पैट कमिंस और मार्नस लैबुशान 1-1 विकेट लेने में सफल रहे.

New Zealand all out for 166!

Australia take a huge 250-run first-innings lead. They have not asked the visitors to follow on and will come out to bat again.#AUSvNZ SCORECARD 👉 https://t.co/lywZNrst6O pic.twitter.com/5U4LK4BfSa

