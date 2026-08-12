AUS vs BAN: टेंशन में बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलियाई टीम में दिग्गजों की वापसी, टेस्ट सीरीज में कोहराम मचाने को तैयार!

AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में 13 अगस्त से शुरू होने वाले इस मुकाबले में कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की टीम में वापसी हुई है. दोनों खिलाड़ी चोट के कारण पिछली एशेज सीरीज में ज्यादा नहीं खेल पाए थे. कमिंस टीम की कप्तानी करेंगे और उनके साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करेंगे.

मिचेल स्टार्क ने 2025-26 की एशेज सीरीज के सभी पांच टेस्ट मैच खेले थे और 31 विकेट हासिल किए थे. उनकी शानदार गेंदबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम की थी. वहीं, कमिंस चोट के कारण केवल तीसरे टेस्ट में मैदान पर उतरे थे, जबकि हेजलवुड पूरी सीरीज में नहीं खेल सके थे. अब दोनों की वापसी के कारण स्कॉट बोलैंड को टीम से बाहर बैठना पड़ा है. विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है.

स्कॉट बोलैंड को बाहर बैठना पड़ा

कप्तान पैट कमिंस ने माना कि स्कॉट बोलैंड का बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया को काफी क्रिकेट खेलना है और बोलैंड को जल्द ही दोबारा मौका मिल सकता है. ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में दो बल्लेबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को चुना है. वहीं, अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन टीम के एकमात्र विशेषज्ञ स्पिन गेंदबाज हैं. कमिंस ने पुष्टि की कि कैमरन ग्रीन पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

वेदराल्ड पर बड़ी पारी का दबाव

जेक वेदराल्ड को ट्रैविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने पिछली एशेज सीरीज के सभी पांच टेस्ट खेले थे, लेकिन उनके बल्ले से केवल 201 रन निकले थे. अब बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में जेक वेदराल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, ब्यू वेबस्टर, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड शामिल हैं.