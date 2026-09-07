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8 साल का सूखा खत्म! सैंडपेपर विवाद के अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, टीम का किया एलान

SA vs AUS Test Series: साल 2018 में हुए सैंडपेपर गेट विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया की अक्टूबर 2026 में साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. 9 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का एलान कर दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 10:59:12 AM IST

8 साल बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया टीम, स्क्वाड का हुआ एलान.
8 साल बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया टीम, स्क्वाड का हुआ एलान.


SA vs AUS Test Series: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले जाएंगे, जो 9 अक्टूबर से शुरू होंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का भी एलान कर दिया है. इस टीम की कमान एक बार फिर पैट कमिंस को सौंपी गई है. इसके अलावा अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को भी मौका दिया गया है, जो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. इसके बावजूद लाबुशेन को टेस्ट टीम में मौका दिया गया है. उनके अलावा कूपर कॉनली, माइकल नेसर और मैथ्यू कुहनेमैन को भी मौका मिला है.

8 साल बाद अफ्रीका जाएगी ऑस्ट्रेलिया

अक्टूबर 2026 में ऑस्ट्रेलियाई टीम करीब 8 साल बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. इससे पहले दोनों टीमों के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज साल 2018 में खेली गई थी, जब सैंडपेपर गेट का मामला सामने आया था. दरअसल, 2018 में जब कंगारू टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर गई थी, तब बॉल-टेंपरिंग का विवाद हुआ था. इस विवाद से वर्ल्ड क्रिकेट को हिला कर रख दिया था. उस घटना में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट को बैन कर दिया गया था.

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अब 8 साल बाद उस एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम में सैंडपेपर विवादित टीम के भी कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं. इनमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और मैथ्यू रेनशॉ शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में किसे मिली जगह?

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी, जो 1-1 से ड्रॉ रही थी. इस सीरीज में सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, जिसके चलते उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए मौका नहीं मिला. वहीं, श्रीलंका दौरे पर पिछले साल डेब्यू करने वाले कूपर कॉनली को टीम में जगह दी गई है. कॉनली ने अभी तक सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था. उनके अलावा बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन को मौका दिया गया है, जिन्होंने टेस्ट 5 मैच में 25 विकेट चटकाए हैं.

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साउथ अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर.

Tags: AUS VS SA
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