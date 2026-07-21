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बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, कब से शुरू होगी सीरीज, किस किस को मिला मौका?

बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन चोट से उबरकर टीम में लौट आए हैं. वहीं उस्मान ख्वाजा के संन्यास के बाद ओपनिंग बल्लेबाज की तलाश भी शुरू हो गई है.

By: Satyam Sengar | Published: July 21, 2026 3:55:47 PM IST

सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान.
सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान.


बांग्लादेश के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन की चोट के बाद वापसी हुई है. यह सीरीज 13 अगस्त से शुरू होगी और इसके मुकाबले डार्विन तथा मैके में खेले जाएंगे. वहीं तेज गेंदबाज माइकल नेसर को टीम में जगह नहीं मिली, जबकि स्कॉट बोलैंड चौथे तेज गेंदबाज के रूप में टीम का हिस्सा बने हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह वापसी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले एक साल में ये तीनों खिलाड़ी चोटों के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे. जोश हेजलवुड जुलाई 2025 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे. वहीं पैट कमिंस दिसंबर 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दौरान पीठ की चोट का शिकार हो गए थे. दूसरी ओर, नाथन लियोन एडिलेड टेस्ट में हैमस्ट्रिंग चोट के बाद सर्जरी से गुजरे थे.

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चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की
ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने तीनों खिलाड़ियों की वापसी पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए मेडिकल और स्पोर्ट्स साइंस टीम के साथ कड़ी मेहनत की है. उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल 13 खिलाड़ियों की टीम चुनी गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा सकता है. अगले 12 महीनों में ऑस्ट्रेलिया को कई टेस्ट मैच खेलने हैं, इसलिए तेज गेंदबाजों के कार्यभार का भी ध्यान रखा जाएगा.

उस्मान ख्वाजा के संन्यास के बाद नई ओपनिंग जोड़ी की तलाश
यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए भी खास होगी क्योंकि उस्मान ख्वाजा के संन्यास के बाद टीम पहली बार टेस्ट मैदान पर उतरेगी. अब ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग करने के लिए जेक वेदराल्ड को मजबूत दावेदार माना जा रहा है. वहीं नंबर-3 पर कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन में से किसी एक को मौका मिल सकता है. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज के साथ अपने टेस्ट अभियान की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Tags: Australia vs Bangladesh
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