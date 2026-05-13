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ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान किया, सोफी को कमान, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

Australia Women Squad for T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है. सोफी मोलिन्यू कप्तान होंगी, जबकि डार्सी ब्राउन को टीम में जगह नहीं मिली. ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच 13 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा.

By: Satyam Sengar | Published: May 13, 2026 12:49:36 PM IST

ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम का ऐलान किया.
ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम का ऐलान किया.


Australia Women Squad for T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने इंग्लैंड में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. तेज गेंदबाज डार्सी ब्राउन को इस टीम में शामिल नहीं किया गया, जो चयन की सबसे बड़ी चर्चा बन गई है. अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी सोफी मोलिन्यू को टीम की कप्तान बनाया गया है. एलिसा हीली के संन्यास के बाद यह ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 विश्व कप अभियान होगा. एश्ले गार्डनर और टाहलिया मैक्ग्रा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
 
चीफ सेलेक्टर शॉन फ्लेगलर ने बताया कि डार्सी ब्राउन को बाहर रखना आसान फैसला नहीं था, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियों और टीम के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया. बाएं हाथ की तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन को पहली बार विश्व कप टीम में शामिल किया गया है. वहीं ग्रेस हैरिस की टीम में वापसी हुई है, जो हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला का हिस्सा नहीं थीं.
 
ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान से होगा मुकाबला
वूमेंस टी20 विश्व कप 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान, लंदन में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड के साथ रखा गया है. इस ग्रुप को टूर्नामेंट का सबसे चुनौतीपूर्ण समूह माना जा रहा है.
 
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होगा अभियान
ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने अभियान की शुरुआत 13 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट मैदान में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगी. टीम में बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम जैसी अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.
 
ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप टीम: सोफी मोलिनक्स (कप्तान), एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, निकोला कैरी, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम

Tags: T20 WORLD CUP 2026
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