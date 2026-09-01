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पाकिस्तान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में भी मची खलबली, लाबुशेन समेत 5 खिलाड़ियों का पत्ता साफ

Australia ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से मार्नस लाबुशेन समेत 5 खिलाड़ियों की छुट्टी हो गई है. इस टीम में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की वापसी हुई है, जबकि जोएल डेविस को पहली बार मौका दिया गया है. देखें स्क्वाड...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 11:05:59 AM IST

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से मार्नस लाबुशेन का कटा पत्ता.
ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से मार्नस लाबुशेन का कटा पत्ता.


Australia ODI Squad: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान कर दिया है. इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को जगह नहीं दी गई है. मार्नस लाबुशेन पिछले कुछ समय से तीनों फॉर्मेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालिया दौरों पर वनडे सीरीज में मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में नाबाद 55 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अपनी जगह नहीं बचा पाए. आखिरकार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना सब्र खो दिया और उन्हें वनडे टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है. वहीं, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की टीम वनडे टीम में वापसी हुई है.

ये 5 खिलाड़ी हुए बाहर

अगले साल वनडे विश्व कप खेला जाना है, जिसके लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने भी वनडे टीम में बड़ा बदलाव किया है. मार्नस लाबुशेन के अलावा 4 अन्य खिलाड़ियों को भी बाहर किया गया है. इनमें मैट शॉर्ट, बेन ड्वारशुइस, लियाम स्कॉट और टॉड मर्फी शामिल हैं. इन सभी खिलाड़ियों को आगामी वनडे दौरों के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. दरअसल, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश में वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. इसके चलते यह एक्शन लिया गया है.

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इन खिलाड़ियों की हुई वापसी

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की वापसी हुई है. इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में विक्टोरिया के लिए खेलने वाले ओली पीक को भी मौका दिया गया है. साथ ही जोएल डेविस भी वनडे टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें पहली बार टीम में शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए अगले साल के विश्व कप के लिहाज से जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का दौरा काफी अहम होने वाला है.

मिचेल मार्श भी करेंगे कप्तानी

जिम्बाब्वे दौरे के लिए वनडे सीरीज में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं, साउथ अफ्रीका में पैट कमिंस वनडे टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. साउथ अफ्रीका में भी पैट कमिंस के वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एक मैच में आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह मिचेल मार्श कप्तानी संभालेंगे. बता दें कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क सिर्फ साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम का हिस्सा हैं. वहीं, जोश हेजलवुड दोनों दौरों पर खेलते दिखाई देंगे.

ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल

ऑस्ट्रेलियाई टीम 15 सितंबर से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. इस सीरीज का दूसरा मैच 18 सितंबर और तीसरा मुकाबला 20 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 24 सितंबर को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच 24 सितंबर और तीसरा मैच 27 सितंबर को होगा.

ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड

जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, पैट कमिंस (सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए), जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मिशेल मार्श, ओली पीक, मैट रेनशॉ, बिली स्टानलेक, मिशेल स्टार्क (सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए), एडम जैम्पा.

Tags: Australia Team AnnouncedMarnus Labuschagne
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