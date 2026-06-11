BAN vs AUS: 0 रन, 3 विकेट… ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, बांग्लादेश के सामने हुए पस्त

BAN vs AUS 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 11 जून की सुबह किसी बुरे सपने की तरह रही. गुरुवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मैच शुरू हुआ. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैट शॉर्ट और कूपर कॉनली पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन फुस्स हो गए. दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मैट रेनशॉ भी डक पर आउट हो गए.

2 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खो दिए थे, जबकि बोर्ड पर 1 भी रन लगा पाए थे. बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. वनडे क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिना खाता खोले ही 3 विकेट गंवा दिए.

किसने किया ऑस्ट्रेलिया का ऐसा हाल?

ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैट शॉर्ट और कूपर कॉनली बल्लेबाजी करने आए थे. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने कसी हुई शुरुआत की. तस्कीन अहमद ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर मैट शॉर्ट को क्लीन बोल्ड कर किया. इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया कोई रन नहीं बना पाया. इसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) ने कूपर कॉनली को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया. फिर दूसरे ही ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने मैट रेनशॉ को भी पवेलियन भेज दिया. इस तरह बांग्लादेश ने 2 ही ओवर में बिना कोई रन दिए ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरा दिए.

Matthew Short – 0(4) ❌

Cooper Connolly – 0(1) ❌

Matt Renshaw – 0(5) ❌ AUSTRALIA 3 DOWN FOR 0 RUNS IN 2 OVERS vs BANGLADESH 🤯 pic.twitter.com/oCwsrkmg7v — Johns. (@CricCrazyJohns) June 11, 2026



ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के नाम वनडे क्रिकेट में शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास की सिर्फ चौथी ऐसी टीम बन गई है, जिसने बिना कोई रन बनाए शुरुआती 3 विकेट गंवाए हैं. इससे पहले क्रिकेट इतिहास में ऐसा सिर्फ तीन बार हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि इससे बांग्लादेश के साथ भी पिछले साल ऐसा ही हुआ था. साल 2003 के विश्व कप में बांग्लादेश की टीम ने शुरुआती 3 गेंदों पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे. श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज चमिंडा वास ने मैच के पहले ही ओवर में शुरुआती 3 बल्लेबाजों को आउट कर हैट्रिक ली.