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Cameron Green Marriage: न शोर-शराबा, न कोई हंगामा… ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने गुपचुप रचाई शादी, देखें तस्वीरें

Cameron Green Marriage: ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एमिली रेडवुड से शादी रचाई है. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं. जानें कौन हैं ग्रीन की वाइफ...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 13, 2026 3:46:58 PM IST

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने रचाई शादी.
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने रचाई शादी.


Cameron Green Marriage: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आखिरकार शादी शादी रचा ली. वह अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एमिली रेडवुड के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने एमिली रेडवुड के साथ 4 सितंबर को शादी रचाई. कपल ने शादी के करीब 8 दिन बाद की अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर जानकारी दी है. कैमरन ग्रीन ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी. इन तस्वीरों में कैमरन ग्रीन ब्लैक टक्सीडो में नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी दुल्हन एमिली रेडवुड ने व्हाइट कलर का गाउन पहना है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं. कपल के इस पोस्ट पर क्रिकेट जगत और फैंस की ओर से उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं.

कहां पर रचाई शादी?

कैमरन ग्रीन और एमिली रेडवुड की शादी की तस्वीरें पर्थ के कॉट्सलो सिविक सेंटर ग्राउंड्स में ली गई हैं. उनकी शादी में करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए. इस दौरान कैमरन ग्रीन के साथी खिलाड़ी आरोन हॉर्डी भी दिखाई दिए. जब कैमरन ग्रीन और एमिली शादी के हाल के बाहर निकल रहे थे, तो वहां पर मौजूद लोगों ने फूलों की बारिश से उनका स्वागत किया. इसके बाद ग्रीन और एमिली ने एक-दूसरे को गले लगाकर रोमांटिक डांस भी किया.

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कौन हैं ग्रीन की पत्नी?

27 साल के कैमरन ग्रीन लंबे समय से एमिली रेडवुड को डेट कर रहे थे. उन दोनों ने फरवरी 2025 में ही सगाई कर ली थी. इसके बाद करीब 18 महीने से ज्यादा समय के बाद कपल ने शादी रचाई. कैमरन ग्रीन ने अपने घुटनों के एमिली को बल पर बैठकर एमिली को प्रपोज किया था. बता दें कि एमिली रेडवुड पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट (पोषण विशेषज्ञ) और डाइटिशियन हैं. साथ ही पीएचडी की उम्मीदवार भी हैं. एमिली ने कैमरन ग्रीन के करियर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी. एक समय पर कैमरन ग्रीन किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तब एमिली ने उनका पूरा सपोर्ट किया था.

कैमरन ग्रीन का करियर

27 साल के कैमरन ग्रीन इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम के अहम खिलाड़ी हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 39 टेस्ट, 37 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट में 62 पारियों में 34.28 की औसत से 1920 रन बनाए हैं, जबकि वनडे की 33 पारियों में उनके बल्ले से 41.13 की औसत से 946 रन आए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में ग्रीन ने 26 पारियों में 29 की औसत से 638 रन बनाए हैं. बता दें कि टेस्ट में ग्रीन के नाम 3 शतक दर्ज हैं, जबकि वनडे में 1 शतक हैं.

Tags: Cameron Green
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