Australian Players Infected: कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी हुए बीमार, BCCI ने दी सफाई
Kanpur: ODI अनऑफिशियल सीरीज के लिए आए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी कानपुर में खाना खाने कि वजह बीमार पड़ गए. BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि खिलाड़ियों को दिया गया भोजन में कोई दिक्कत नहीं थी और बीमारी किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकती है.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 5, 2025 5:19:41 PM IST

Australian Players got Sick
Australian Players got Sick

India vs Australia: BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कानपुर में भारत ए के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया ए कैंप के खिलाड़ियों के बीमार पड़ने पर अपना फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और उन्हें दिए जा रहे भोजन की क्वालिटी में कोई समस्या नहीं थी. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ए कैंप के कप्तान सहित चार खिलाड़ियों को पेट में इन्फेक्शन हो गया, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हो गईं. हेनरी थॉर्नटन की हालत बिगड़ने पर उन्हें रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाकी तीन खिलाड़ियों का इलाज किया गया और सामान्य चिकित्सा जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

टीम सूत्रों ने संकेत दिया कि बीमारी होटल में खाए गए भोजन से संबंधित हो सकती है, हालांकि न तो अस्पताल के अधिकारियों और न ही टीम मैनेजमेंट ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की. कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रतिष्ठानों में से एक से एक जैसा खाना परोसा जा रहा है, और अगर खाने की समस्या होती, तो केवल कुछ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि सभी प्रभावित होते.

खाने में समस्या होती तो सब बीमार होते, शुक्ला

शुक्ला ने कहा कि अगर खाने में कोई समस्या होती, तो भारतीय खिलाड़ियों समेत सभी खिलाड़ी बीमार पड़ जाते. ज़रूर कोई और बात रही होगी. उन्हें बेहतरीन होटलों में से एक, होटल लैंडमार्क का खाना दिया जा रहा है, खाना अच्छा है और सभी एक जैसा खा रहे हैं. चूंकि कुछ खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्हें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, और हम इस समस्या से निपट रहे हैं.

इसके बाद उन्होंने कानपुर में व्यवस्था संबंधी चुनौतियों पर बात कर कहा कि यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि यहां ज़्यादा होटल नहीं हैं. हमें एक फाइव स्टार होटल में 300 कमरों की ज़रूरत है, और वह उपलब्ध नहीं है. इस इलाके में कोई ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है जो 24/7 खुला हो. अगर बेहतर व्यवस्थाएं होतीं, तो उन्हें फ़ायदा होता.

BCCI का इससे कोई लेना-देना नहीं

जब उनसे पूछा गया कि यह समस्या सिर्फ़ सीनियर इंटरनेशनल या अनऑफिशियल मैचों के दौरान ही क्यों होती है, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान क्यों नहीं, तो शुक्ला ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान BCCI का ऐसे मामलों में कोई दखल नहीं होता, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं फ़्रैंचाइज़ी ख़ुद संभालती हैं.

शुक्ला ने आगे कहा कि IPL के मामले में सब कुछ फ़्रैंचाइज़ी पर निर्भर करता है. वे तय करते हैं कि खिलाड़ी कहां ठहरेंगे और यह पूरी तरह से उनकी पसंद है, क्योंकि BCCI की इसमें कोई भूमिका नहीं होती. वे अपनी पसंद का होटल चुनते हैं.

भारत ए ने पहले अनऑफिशियल वनडे में आसानी से जीत हासिल की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए ने दूसरे वनडे में नौ विकेट से सीधी जीत के साथ सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली.

