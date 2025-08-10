Home > खेल > Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच कहाँ और किस समय खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच 10 अगस्त को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से खेला जाएगा।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 10, 2025 15:48:06 IST

Australia vs South Africa,
Australia vs South Africa,

Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जानी है। इसकी शुरुआत रविवार, 10 अगस्त से हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडेन मार्करम को सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ़ किया था। दक्षिण अफ्रीका ने ज़िम्बाब्वे में मेज़बान टीम और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ खेली थी, जिसके फाइनल में उसे न्यूज़ीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। अब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज़ शुरू हो रही है। इस सीरीज़ के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और दोनों टीमों की टीमों के बारे में जानें।

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच कहाँ और किस समय खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच 10 अगस्त को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से खेला जाएगा।

 लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ होगी?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी।

 सीधा प्रसारण कहाँ होगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

Rohit Sharma: जूनियर हिटमैन की पहली राखी की तस्वीर आयी सामने, समायरा ने बांधी छोटे भाई की कलाई पर राखी

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम ज़म्पा

दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), रैसी वैन डेर डूसन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना एमफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रैयान।

Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?

18 साल बाद इस मैदान पर मैच खेला जा रहा है मैच

मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर 18 साल बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है। इस मैदान पर अब तक कुल 6 मैच (2 टेस्ट और 4 वनडे) खेले जा चुके हैं। यह यहाँ पहला टी20 मैच है। यहाँ की पिच में उछाल है, जिससे तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिलेगी। हालाँकि, आउटफ़ील्ड तेज़ रहने की उम्मीद है। गेंद के बल्ले पर अच्छी तरह आने की भी संभावना है जिससे बल्लेबाज़ों को राहत मिलेगी। पहली पारी में यहाँ 180-190 रन बनाना अच्छा रहेगा। दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम के लिए ऐसा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा।

जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!

Tags: Australia vs South Africa
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025
Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?