Aus vs SA T20I: कब और कहां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जानी है। इसकी शुरुआत रविवार, 10 अगस्त से हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडेन मार्करम को सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ़ किया था। दक्षिण अफ्रीका ने ज़िम्बाब्वे में मेज़बान टीम और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ खेली थी, जिसके फाइनल में उसे न्यूज़ीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। अब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज़ शुरू हो रही है। इस सीरीज़ के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और दोनों टीमों की टीमों के बारे में जानें।

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच कहाँ और किस समय खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच 10 अगस्त को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से खेला जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ होगी?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी।

सीधा प्रसारण कहाँ होगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम ज़म्पा

दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), रैसी वैन डेर डूसन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना एमफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रैयान।

18 साल बाद इस मैदान पर मैच खेला जा रहा है मैच

मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर 18 साल बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है। इस मैदान पर अब तक कुल 6 मैच (2 टेस्ट और 4 वनडे) खेले जा चुके हैं। यह यहाँ पहला टी20 मैच है। यहाँ की पिच में उछाल है, जिससे तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिलेगी। हालाँकि, आउटफ़ील्ड तेज़ रहने की उम्मीद है। गेंद के बल्ले पर अच्छी तरह आने की भी संभावना है जिससे बल्लेबाज़ों को राहत मिलेगी। पहली पारी में यहाँ 180-190 रन बनाना अच्छा रहेगा। दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम के लिए ऐसा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा।