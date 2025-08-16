AUS vs SA 3rd T20: Glenn Maxwell के आगे घुटनों पर आये अफ्रीकी गेंदबाज, आखिरी ओवर में टेढ़े-मेढ़े अंदाज में जिताया मैच, VIDEO हुआ वायरल

AUS vs SA 3rd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखते हुए फरवरी 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले एक और सीरीज़ जीत ली। मिशेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ़ 2 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। इस जीत के नायक रहे स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर टीम को लक्ष्य तक पहुँचाया। मैक्सवेल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर पिछले 2 मैचों की नाकामी का बदला ले लिया।

21 साल से ऑस्ट्रेलिया कली धौंस कायम

दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज़ का आखिरी मैच शनिवार 16 अगस्त को केर्न्स के काज़ेली स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले सीरीज़ 1-1 से बराबर थी और फैसला तीसरे मैच तक पहुँच गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पहले से ही पलड़ा भारी दिख रहा था और इसकी वजह यही मैदान था, जहाँ 21 साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और तब से ऑस्ट्रेलिया किसी भी प्रारूप में एक भी मैच नहीं हारा था। यही कहानी इस बार भी जारी रही और इस बार मैक्सवेल इस कहानी के हीरो बने।

एक बार फिर चमके मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य मिला था और उसके लिए कप्तान मिशेल मार्श ने धमाकेदार शुरुआत की और पावरप्ले में टीम को 50 रनों के पार पहुँचाया। हालाँकि ट्रैविस हेड फिर से नाकाम रहे, लेकिन मार्श ने 54 रनों की दमदार पारी खेली। लेकिन इस सीरीज़ में शानदार बल्लेबाजी करने वाले कैमरन ग्रीन और टिम डेविड इस बार नाकाम रहे, जबकि जोश इंग्लिस पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। सिर्फ़ 122 रनों पर 6 विकेट गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में दिख रहा था।

यहाँ से मैक्सवेल ने मोर्चा संभाला और दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ों पर धावा बोल दिया। मैक्सवेल ने यहाँ से अकेले दम पर रन बटोरे और 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। टीम को आखिरी ओवर में 10 रनों की ज़रूरत थी, जबकि सिर्फ़ 2 विकेट गिरे। मैक्सवेल ने इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 6 रन बनाए, जबकि अगली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। फिर पाँचवीं गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप पर चौका जड़कर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। मैक्सवेल ने 36 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए।

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका टीम 172 रनों तक ही पहुँच सकी जिसमें के लिए एक बार फिर युवा बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस ने 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली।

