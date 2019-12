पर्थ. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पर्थ में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है. वार्नर ने अपने टेस्ट करियर में 7 हजार रन पूरे कर लिए हैं और उन्होंने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया है. वॉर्नर ने अपने टेस्ट क्रिकेट के सात हजार रन दूसरी पारी में छठे ओवर में टिम साउथी की चौथी गेंद पर चौका लगाकर पूरे किए हैं. वार्नर जिस तरह से खेल रहे हैं लगता है वह बहुत जल्द ही स्टीव स्मिथ को भी पीछे छोड़ सकते हैं.

स्टीव स्मिथ इस समय टेस्ट क्रिकेट में 7056 रन पर हैं लेकिन अगर स्मिथ इस सीरीज में कुछ नहीं कर पाए तो वॉर्नर उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं. वार्नर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाल 12वें खिलाड़ी बन गए हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी टीम के पू्र्व कप्तान रिकी पोंटिंग है. पोंटिंग ने अपने टेस्ट करियर में 51085 के एवरेज से 13378 रन बनाए हैं. पोटिंग ने अपने करियर में 41 शतक और 62 अर्धशतक भी जड़े हैं, इनका सर्वाधिक स्कोर 257 रन हैं.

वॉर्नर ने पर्थ में खेले जा रहे टेस्ट मैच में पहली पारी में 74 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन की पारी खेली थी. इस पारी में वॉर्नर के बल्ले से 4 चौके भी निकले थे. न्यूजीलैंड से पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में वॉर्नर ने जमकर रनों की बारिश की थी.

Australian players with 7000 Test runs: Ponting Border S Waugh Clarke Hayden M Waugh Langer Taylor Boon Chappell Smith WARNER

इस सीरीज में उन्होंने अपने टेस्ट करियर की सबसे बड़ी पारी खेली थी, वॉर्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ 335 रनों की नाबाद पारी खेली थी. हालांकि इससे पहले वॉर्नर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में फ्लॉप साबित हुए थे, 10 पारियों में उनके बल्ले से महज 95 रन निकले थे.

