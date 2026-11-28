Australia Squad for New Zealand Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का एलान हो गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए 13 सदस्यीय टीम का एलान किया है, जिसकी कमान पैट कमिंस के हाथों में सौंपी गई है. हैरानी की बात यह है कि इस टीम से 2 दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर किया गया है. नाथन लियोन और मार्नस लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में नहीं चुना गया है. उनकी जगह 2 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिसमें जैक क्लेटन और केरी रोचिचिओली शामिल हैं.

इन दोनों खिलाड़ियों को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में जगह दी गई है. ये दोनों खिलाड़ी 9 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, शेफील्ड शील्ड के छठे राउंड के बाद एक और खिलाड़ी के नाम की घोषणा की जाएगी.

जैक क्लेटन का क्यों मिला मौका?

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में जैक क्लेटन को पहली बार मौका दिया गया है. उन्हें शेफील्ड शील्ड में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है. क्वींसलैंड के 27 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस सीजन में 9 पारियों में 449 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 74.83 रहा है. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक आए हैं. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैक क्लेटन ने 40.17 की औसत से 2,732 रन बनाए हैं. उनके नाम 7 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं.

कौन हैं केरी रोचिचिओली?

जैक के अलावा केरी रोचिचिओली को भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौका मिला है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर रोचिचिओली लगातार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी वजह से उन्हें नाथन लियोन की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौका मिला है. केरी ने इस सीजन शेफील्ड शील्ड में 33.88 की औसत से 18 चटकाए हैं. 29 साल के रोचिचिओली ने 59 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 205 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने 6 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है.

लियोन और लाबुशेन का क्यों कटा पत्ता?

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिनर नाथन लियोन को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 577 विकेट चटकाए हैं. नाथन लियोन ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट खेले थे और 43.66 की औसत से 6 विकेट लिए थे. ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली का कहना है कि नाथन लियोन हाल के मैचों में गेंद के साथ उतना असर नहीं डाल पाए हैं, जितनी टीम को उम्मीद थी.

वहीं, मार्नस लाबुशेन की बात करें, तो वो लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. लाबुशेन ने हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे पर 6 पारियों में सिर्फ 131 रन बनाए थे. उनके बल्ले से एक भी बड़ी पारी नहीं आई. इसके चलते लाबुशेन को भी टेस्ट टीम से ड्रॉ पर कर दिया गया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जैक क्लेटन, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, कोरी रोचिसिओली, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क.