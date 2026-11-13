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AUS vs ENG: 28 गेंद के अंदर 5 विकेट… कौन हैं 21 साल के महली बियर्डमैन, जिन्होंने डेब्यू पर रचा इतिहास

Mahli Beardman World Record: 21 साल के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन ने अपने वनडे डेब्यू पर इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने वनडे डेब्यू पर 5 विकेट हॉल लिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 13, 2026 3:41:44 PM IST

21 साल के महली बियर्डमैन ने वनडे डेब्यू पर रचा इतिहास.
21 साल के महली बियर्डमैन ने वनडे डेब्यू पर रचा इतिहास.


Mahli Beardman World Record: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को महली बियर्डमैन के रूप में एक नया स्टार तेज गेंदबाज मिल गया है. 21 साल के महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ के ऑस्ट्रेलिया के अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में ही धमाल मचा दिया. महली बियर्डमैन ने ऐसी घातक गेंदबाजी की, जिसके सामने इंग्लिश बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 68 रन के स्कोर पर 8 विकेट खो दिए थे. इसमें अकेले महली बियर्डमैन ने सिर्फ 5 ओवर में 5 विकेट चटकाए. इसी के साथ 21 साल के महली बियर्डमैन ने 38 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

दरअसल, महली बियर्डमैन ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले टोनी डोडमैडी ने साल 1988 में यह कारनामा किया था. उन्होंने साल 1988 में पर्थ के ही वाका मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू पर 7.2 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे.

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महली बियर्डमैन ने मचाई तबाही

21 साल के युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन (Mahli Beardman) ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 6 विकेट हॉल लिया. उन्होंने 7.4 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च करके 6 विकेट हासिल किए. महली ने सबसे पहले इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक (1 रन) को अपना शिकार बनाया. इसके बाद जो रूट (17 रन), जॉर्डन कॉक्स (2 रन), सैम करन (0 रन) और लियाम डॉसन (0 रन) को भी पवेलियन की राह दिखाई की. फिर आखिरी में जोफ्रा आर्चर को भी आउट किया. इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सिर्फ 131 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता मैच

13 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हुई. इस सीरीज का पहला मैच पर्थ के वाका मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 33.4 ओवर में 131 रन बनाए. इंग्लिश बल्लेबाज टॉम बैंटन 25 रन बनाए, जबकि गस एटकिंसन ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए. वहीं, विल जैक्स ने 25 रनों की पारी खेली, जबकि जो रूट के बल्ले से 17 रन आए.

इसके दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रनों का टारगेट दिया. ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को सिर्फ 23.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. कप्तान मिचेल मार्श ने 30 गेंद पर 50 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कूपर कॉनली ने 27, जोश इंग्लिस ने 23 और मैट रेनशॉ ने 26 रनों की पारी खेली. इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की.

Tags: AUS vs ENG
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