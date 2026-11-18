AUS vs 3rd ODI Highlights: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया है. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में इंग्लैंड को बुरी तरह हराकर शुरुआत की थी. इसके बाद इंग्लैंड ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 वनडे मैच में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 18 नवंबर को खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 97 रनों से हरा दिया. इसी के साथ इंग्लैंड ने 2-1 से वनडे सीरीज पर कब्जा लिया है. तीसरे वनडे में इंग्लैंड के स्टार ओपनर बेन डकेट ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 115 गेंद पर 133 रनों की पारी खेली. इसके दम पर इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में 97 रनों से जीत दर्ज की. इस शानदार प्रदर्शन के लिए बेन डकेट को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

कैसा रहा तीसरा वनडे?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का तीसरा वनडे मैच होबार्ट के मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े. सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 133 रनों की शतकीय पारी खेली. वहीं, विल जैक्स ने 59 रनों की पारी खेली, जबकि टॉम बैंटन ने 44 रन बनाए. इसके दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 329 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 231 रन स्कोर पर ढेर हो गई.

इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया ढेर

329 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज सिर्फ 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए. ट्रेविस हेड 4 रन और मिचेल मार्श 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद मैट रेनशॉ ने पारी को संभाला. उन्होंने 55 रनों की पारी खेली, जबकि एलेक्स कैरी ने 37 रन बनाए. वहीं, कूपर कॉनली ने 29 रन और जैक एडवर्ड्स ने 31 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी थोड़े-थोड़े रन जोड़े, लेकिन टीम को मैच नहीं जिता पाए. इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 231 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

इंग्लैंड के गेंदबाजों का प्रदर्शन

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सन्नी बेकर ने तीसरे वनडे में खतरनाक गेंदबाजी की. उन्होंने कुल 4 विकेट चटकाए. इसके अलावा लियाम डॉसन ने 3 विकेट हासिल किए. वहीं, गस एटकिंसन और हैरी ब्रूक ने 1-1 विकेट लिए.