Home > खेल > AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारते ही बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, 3 साल बाद लौटा ये धुरंधर, ट्रेविस हेड का साथी बाहर

AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारते ही बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, 3 साल बाद लौटा ये धुरंधर, ट्रेविस हेड का साथी बाहर

AUS vs BAN 2nd Test: बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव किया है. यह बदलाव पहले टेस्ट में मिली हार के बाद किया गया है, जिसमें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से बुरी तरह हराया था.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 11:12:45 AM IST

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 3 साल बाद इस खिलाड़ी की वापसी.
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 3 साल बाद इस खिलाड़ी की वापसी.


AUS vs BAN 2nd Test: बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट में मिली ऐतिहासिक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 से ओपनर जेक वेदराल्ड को बाहर कर दिया है. उनकी जगह मैट रेनशॉ को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जो तीन साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में वापस लौटे हैं. डार्विन टेस्ट में जेक वेदराल्ड का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए उस मैच में पहली पारी में 23 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए थे. इतना ही नहीं, पिछली एशेज सीरीज में भी जेक वेदराल्ड ने सिर्फ 20.36 की औसत से रन बनाए थे. ऐसे में उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे टेस्ट में रिस्क नहीं लेना चाहती है.

3 साल बाद लौटे मैट रेनशॉ

ओपनर जेक वेदराल्ड की जगह लेने वाले 30 वर्षीय मैट रेनशॉ ने 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में वापसी की है. वह बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का 15वां टेस्ट मैच खेलेंगे. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 14 मैच खेले हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 645 रन बनाए हैं. उन्होंने पिछले शेफील्ड शील्ड सीजन में दमदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 3 शतक के साथ करीब 50 की औसत से रन बनाए थे. बता दें कि इस साल की शुरुआत में मैट रेनशॉ को टी20 वर्ल्ड कप में मैट शॉर्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया था.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: IND vs SL: हाथ मलते रह जाएंगे… गॉल टेस्ट में ऐसा हुआ, तो टीम इंडिया को मिलेगी हार, पूर्व क्रिकेटर ने समझाया गणित

ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिल रहा भरोसेमंद ओपनर

डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा के बाद ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में भरोसेमंद ओपनर की तलाश है. वॉर्नर ने साल 2024 में संन्यास लिया था. इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने 7 अलग-अलग ओपनर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एशेज सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन से ओपनर की जगह पक्की कर ली है. उनके साथ सैम कॉनस्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, नाथन मैकसवीनी और जेक वेदराल्ड को ओपनिंग में आजमाया गया, लेकिन कोई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा.

दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI

मैट रेनशॉ, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, जोश हेजलवुड.

Tags: AUS vs BANJake Weatherald
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026

5 फिल्में, जिनमें दिखती है नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी

August 17, 2026

नागपंचमी पर आधारित 6 गाने

August 17, 2026

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026
AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारते ही बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, 3 साल बाद लौटा ये धुरंधर, ट्रेविस हेड का साथी बाहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारते ही बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, 3 साल बाद लौटा ये धुरंधर, ट्रेविस हेड का साथी बाहर
AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारते ही बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, 3 साल बाद लौटा ये धुरंधर, ट्रेविस हेड का साथी बाहर
AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारते ही बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, 3 साल बाद लौटा ये धुरंधर, ट्रेविस हेड का साथी बाहर
AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारते ही बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, 3 साल बाद लौटा ये धुरंधर, ट्रेविस हेड का साथी बाहर