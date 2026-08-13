Home > खेल > AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू

AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू

AUS vs BAN, Hasan Mahmud: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के पेसर हसन महमूद ने कहर बरपा दिया है. उन्होंने पहली पारी में 6 बल्लेबाजों को शिकार बनाया, जिससे कंगारू टीम सिर्फ 198 के स्कोर पर ही ढेर हो गई.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 13, 2026 12:52:08 PM IST

कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां.
कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां.


AUS vs BAN 1st Test, Hasan Mahmud: बांग्लादेश क्रिकेट टीम 23 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट मैच खेलने गई है. इस दौरे का पहला टेस्ट डार्विन के मरारा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने खूब कहर बरपाया है. पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पहली पारी में 200 रन भी नहीं बना पाए.

ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में सिर्फ 198 रन पर ही ढेर हो गई. बांग्लादेश की ओर से स्टार तेज गेंदबाज हसन महमूद ने घातक गेंदबाजी की, जिसके सामने कोई भी कंगारू बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया. हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और अपने टेस्ट करियर की बेस्ट बॉलिंग की.

You Might Be Interested In

बांग्लादेशी गेंदबाजों का कहर

ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड ने पारी की शुरुआत की. कंगारू टीम ने सिर्फ 74 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला. उन्होंने 109 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का लगाया. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 198 के स्कोर पर ही ढेर हो गए. बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 55 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए. उन्होंने ट्रेविस हेड, जेक वेदराल्ड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन को शिकार बनाया. महमूद के अलावा एबादोत हुसैन और तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेट हासिल किए.

कौन हैं हसन महमूद?

इस मैच में हसन महमूद ने अपनी घातक गेंदबाजी से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. 26 साल के तेज गेंदबाज की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेबस दिखाई दे रहे थे. बता दें कि हसन महमूद ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने साल 2024 में बांग्लादेश के लिए टेस्ट डेब्यू किया. फिलहाल वह बांग्लादेशी टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं.

पहले टेस्ट मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 198 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी खेल रही है. मैच के पहले दिन का तीसरे सेशन खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए हैं. फिलहाल तंजीद हसन तमीम और मोमिनुल हक क्रीज पर मौजूद हैं.

Tags: AUS vs BAN
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026

कौन हैं सायशा सैगल?

August 12, 2026

कौन हैं पूरन गब्बी?

August 12, 2026

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026
AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू
AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू
AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू
AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू