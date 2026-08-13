AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू

AUS vs BAN 1st Test, Hasan Mahmud: बांग्लादेश क्रिकेट टीम 23 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट मैच खेलने गई है. इस दौरे का पहला टेस्ट डार्विन के मरारा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने खूब कहर बरपाया है. पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पहली पारी में 200 रन भी नहीं बना पाए.

ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में सिर्फ 198 रन पर ही ढेर हो गई. बांग्लादेश की ओर से स्टार तेज गेंदबाज हसन महमूद ने घातक गेंदबाजी की, जिसके सामने कोई भी कंगारू बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया. हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और अपने टेस्ट करियर की बेस्ट बॉलिंग की.

बांग्लादेशी गेंदबाजों का कहर

ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड ने पारी की शुरुआत की. कंगारू टीम ने सिर्फ 74 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला. उन्होंने 109 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का लगाया. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 198 के स्कोर पर ही ढेर हो गए. बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 55 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए. उन्होंने ट्रेविस हेड, जेक वेदराल्ड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन को शिकार बनाया. महमूद के अलावा एबादोत हुसैन और तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेट हासिल किए.

Hasan Mahmud sent Steve Smith packing for his fifth wicket and then quickly made it six ✨#MilestoneMoment | @NrmaInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/gltfKZSlMl — cricket.com.au (@cricketcomau) August 13, 2026

कौन हैं हसन महमूद?

इस मैच में हसन महमूद ने अपनी घातक गेंदबाजी से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. 26 साल के तेज गेंदबाज की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेबस दिखाई दे रहे थे. बता दें कि हसन महमूद ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने साल 2024 में बांग्लादेश के लिए टेस्ट डेब्यू किया. फिलहाल वह बांग्लादेशी टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं.

पहले टेस्ट मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 198 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी खेल रही है. मैच के पहले दिन का तीसरे सेशन खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए हैं. फिलहाल तंजीद हसन तमीम और मोमिनुल हक क्रीज पर मौजूद हैं.