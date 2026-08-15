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कंगारुओं को ये क्या हो गया? बांग्लादेश के खिलाफ करवा रहे बेइज्जती, एक ओवर में 2 बार हुई बड़ी चूक

AUS vs BAN 1st Test: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में ऐसा ब्लंडर देखने को मिला, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने एक ही ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाजों के दो कैच टपकाए.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: August 15, 2026 12:09:52 PM IST

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 1 ही ओवर में टपकाए 2 कैच.
बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 1 ही ओवर में टपकाए 2 कैच.


AUS vs BAN 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह दबदबा बनाया हुआ है, जबकि कंगारू टीम बेबस दिखाई दे रही है. पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर अपना कहर बरपाया. इसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने अपनी पहली पारी में कंगारू टीम की नाक में दम कर दिया. ऑस्ट्रेलिया के 198 के जवाब में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने 426 का स्कोर बनाकर अच्छी बढ़त बना ली. बल्लेबाजी और गेंदबाजी से निराश करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फील्डिंग में भी काफी निराश किया.

1 ही ओवर में टपकाए 2 कैच

इस मुकाबले में अभी तक ऑस्ट्रेलियाई टीम की फील्डिंग भी निराशाजनक नजर आई थी. बांग्लादेश की पारी के 129वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 1 नहीं, बल्कि 2 कैच टपकाए. दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में शुमार स्टीव स्मिथ ने कमिंस के ओवर की दूसरी गेंद पर आसान सा कैच छोड़ दिया. उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तस्कीन अहमद का आसान सा कैच टपकाया. इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड से मेहदी हसन मिराज का कैच टपका दिया. अगर कंगारू खिलाड़ी ये दोनों कैच लपक लेते, तो बांग्लादेश की पारी 400 के अंदर ही सिमट जाती.

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बांग्लादेश को मिली 228 की लीड

डार्विन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 198 पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए. वहीं, बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए. इसके बाद बांग्लादेश अपनी पहली पारी खेलने उतरी.

ये भी पढ़ें: इमरान खान होते, तो 400 विकेट… शोएब अख्तर का सालों बाद छलका दर्द, बताया किसकी वजह से टूटा सपना?

बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रनों की बढ़त बना ली. बांग्लादेश की ओर से तंजीद हसन तमीम ने 101 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो ने 84 रन और मेहदी हसन मिराज ने 65 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए.

मैच का क्या हाल?

फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं. हालांकि अभी भी वे 125 रन पीछे चल रहे हैं. अब देखना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में कमबैक कर पाएगी.

Tags: AUS vs BANhome-hero-pos-5Steve SmithTravis Head
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