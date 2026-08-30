Home > खेल > भारत के तेज गेंदबाज की इंग्लैंड में एंट्री, सरे के लिए खेल सकते हैं काउंटी क्रिकेट, 2 सितंबर से दे सकते हैं दिखाई

भारत के तेज गेंदबाज की इंग्लैंड में एंट्री, सरे के लिए खेल सकते हैं काउंटी क्रिकेट, 2 सितंबर से दे सकते हैं दिखाई

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी इंग्लैंड में सरे के लिए काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं. रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेने वाले नबी ने जम्मू-कश्मीर को पहली बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वह 2 सितंबर से यॉर्कशायर के खिलाफ मुकाबले में सरे के लिए उतर सकते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 30, 2026 5:31:02 PM IST

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी.
जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी.


जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी जल्द ही इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं. वह मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप डिविजन वन सीजन में सरे टीम के लिए कुछ मुकाबले खेल सकते हैं. पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में आकिब नबी ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 60 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब हासिल किया था. उनकी गेंदबाजी की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था. अब वह 2 सितंबर से द ओवल में यॉर्कशायर के खिलाफ होने वाले मुकाबले में सरे के लिए खेल सकते हैं.

आकिब नबी इसके बाद 8 सितंबर को ससेक्स और 15 सितंबर को ग्लेमॉर्गन के खिलाफ भी मैदान पर उतर सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, नबी को इंग्लैंड जाने का वीजा मिल गया है और सभी जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वह नई दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले हैं. उनके इस छोटे काउंटी कार्यकाल को भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं की योजना का हिस्सा माना जा रहा है. वे देखना चाहते हैं कि नबी इंग्लैंड जैसी तेज गेंदबाजों के लिए मददगार परिस्थितियों में गेंद को कितना स्विंग करा सकते हैं.

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न्यूजीलैंड दौरे से पहले नबी की परीक्षा
भारतीय टीम प्रबंधन चाहता है कि नबी को सीम और स्विंग के लिए मददगार परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिले. साथ ही उन्हें लाल कूकाबुरा गेंद से गेंदबाजी करने का भी मौका मिलेगा. न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे को देखते हुए यह अनुभव उनके लिए काफी उपयोगी हो सकता है. नबी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ भारत की 1-0 से जीती टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल थे, लेकिन उन्हें दोनों मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला. इंग्लैंड में वह कुलदीप यादव और मानव सुथार जैसे भारतीय खिलाड़ियों के साथ घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेंगे.

इंडिया ए के साथ भी जुड़ सकते हैं नबी
सरे के साथ कार्यकाल पूरा होने के बाद आकिब नबी के इंडिया ए टीम से जुड़ने की उम्मीद है. इंडिया ए को 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो रेड-बॉल मुकाबले खेलने हैं. हालांकि, इसके चलते 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप में जम्मू-कश्मीर के लिए नबी की उपलब्धता पर सवाल है. इस बीच, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार के भी काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी दौर में खेलने की संभावना जताई जा रही है. दोनों इस समय बेंगलुरु में सेंट्रल जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन का हिस्सा हैं.

Tags: auqib nabi
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