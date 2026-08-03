आकिब नबी की चमकी किस्मत! पहली बार टीम इंडिया में मिली एंट्री, बुमराह की लेंगे जगह

Auqib Nabi Team India: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी (Auqib Nabi) को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. आकिब नबी को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में मौका मिला है. सोमवार (3 अगस्त) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने खुद इसका एलान किया. बीसीसीआई ने बताया कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं. वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं. इसकी वजह से सिलेक्शन कमेटी ने बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है.

आकिब नबी को पहली बार मिला मौका

29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार सीनियर नेशनल टीम में जगह मिली है. नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में कुल 104 विकेट लिए हैं. उन्होंने साल 2025-26 सीजन में ही 60 विकेट चटकाए थे. उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी उठाई थी. आकिब नबी हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम ‘ए’ का भी हिस्सा थे, जहां पर उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मैचों में 6 विकेट लिए थे.

आकिब नबी के रिकॉर्ड्स

29 साल के आकिब नबी डार घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद चर्चा में आए थे. उन्होंने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इस सीजन में आकिब नबी ने सिर्फ 10 मैचों में 12.56 की औसत से 60 विकेट चटकाए थे. आकिब नबी के नाम 43 फर्स्ट क्लास मैचों में 162 विकेट दर्ज हैं. साथ ही उन्होंने बल्ले से भी 999 रन बनाए हैं. ऐसे में वह भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में अहम खिलाड़ी हो सकते हैं, जो गेंदबाजी के साथ ही लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स आकिब नबी को टेस्ट क्रिकेट में मौका देते हैं.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच 15 अगस्त से गॉल में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में 23 अगस्त से शुरू होगा.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी.