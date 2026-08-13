भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत

Auqib Nabi, IND vs SL: 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कॉन्बिनेशन पर चर्चा चल रही है. फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आकिब नबी को पहले टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा? जम्मू-कश्मीर के इस 29 साल के तेज गेंदबाज को चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टीम में पहली बार मौका मिला है. आकिब नबी (Auqib Nabi) लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका उन्हें इनाम मिला है. हालांकि पहले टेस्ट मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

आकिब नबी को नहीं मिलेगा मौका?

हाल ही में भारतीय टीम और श्रीलंका क्रिकेट XI के बीच 3 दिनों का प्रैक्टिस मैच खेला गया था. इसमें आकिब नबी को पहली पारी में न गेंदबाजी करने का मौका मिला और न ही बल्लेबाजी करना. इसके बाद तीसरे दिन आकिब को गेंदबाजी करने का मौका मिला, लेकिन वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. आकिब नबी ने मैच की तीसरी पारी में 5 ओवर डाले, जिसमें बिना कोई विकेट लिए 27 रन खर्च किए. उनकी इकॉनमी से 5 से ज्यादा की रही. साथ ही उन्हें पिच से कोई मदद नहीं मिली और न ही गेंदबाजी में कोई धार दिखी.

गेंदबाजी में किसे मिलेगा मौका?

भारतीय टीम के पास पेस अटैक में आकिब नबी के अलावा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार भी हैं. इसमें से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास आकिब और गुरनूर से ज्यादा अनुभव है. वहीं, अगर भारत को तीसरे तेज गेंदबाज की जरूरत होती है, तो गुरनूर बरार को प्राथमिकता दी जा सकती है. दरअसल, गुरनूर बरार ने वॉर्म-अप गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में माना जा रहा है कि आकिब नबी को पहले टेस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: वो 4 क्रिकेटर, जिनके पास जूते खरीदने के नहीं थे पैसे, आज बने टीम इंडिया के स्टार, एक तो वर्ल्ड चैंपियन

कब से शुरू होगी सीरीज?

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा, जो गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.