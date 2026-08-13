Home > खेल > भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत

भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत

Auqib Nabi, IND vs SL: भारतीय टीम 15 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ गॉल के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज आकिब नबी को प्लेइंग-11 में शामिल करने को लेकर चर्चा हो रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 13, 2026 3:42:06 PM IST

क्या श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में आकिब नबी को मिलेगा मौका?
क्या श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में आकिब नबी को मिलेगा मौका?


Auqib Nabi, IND vs SL: 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कॉन्बिनेशन पर चर्चा चल रही है. फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आकिब नबी को पहले टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा? जम्मू-कश्मीर के इस 29 साल के तेज गेंदबाज को चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टीम में पहली बार मौका मिला है. आकिब नबी (Auqib Nabi) लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका उन्हें इनाम मिला है. हालांकि पहले टेस्ट मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

आकिब नबी को नहीं मिलेगा मौका?

हाल ही में भारतीय टीम और श्रीलंका क्रिकेट XI के बीच 3 दिनों का प्रैक्टिस मैच खेला गया था. इसमें आकिब नबी को पहली पारी में न गेंदबाजी करने का मौका मिला और न ही बल्लेबाजी करना. इसके बाद तीसरे दिन आकिब को गेंदबाजी करने का मौका मिला, लेकिन वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. आकिब नबी ने मैच की तीसरी पारी में 5 ओवर डाले, जिसमें बिना कोई विकेट लिए 27 रन खर्च किए. उनकी इकॉनमी से 5 से ज्यादा की रही. साथ ही उन्हें पिच से कोई मदद नहीं मिली और न ही गेंदबाजी में कोई धार दिखी.

You Might Be Interested In

गेंदबाजी में किसे मिलेगा मौका?

भारतीय टीम के पास पेस अटैक में आकिब नबी के अलावा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार भी हैं. इसमें से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास आकिब और गुरनूर से ज्यादा अनुभव है. वहीं, अगर भारत को तीसरे तेज गेंदबाज की जरूरत होती है, तो गुरनूर बरार को प्राथमिकता दी जा सकती है. दरअसल, गुरनूर बरार ने वॉर्म-अप गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में माना जा रहा है कि आकिब नबी को पहले टेस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: वो 4 क्रिकेटर, जिनके पास जूते खरीदने के नहीं थे पैसे, आज बने टीम इंडिया के स्टार, एक तो वर्ल्ड चैंपियन

कब से शुरू होगी सीरीज?

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा, जो गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

Tags: auqib nabiIND vs SL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026

कौन हैं सायशा सैगल?

August 12, 2026

कौन हैं पूरन गब्बी?

August 12, 2026

सारा अली खान के 5 विवाद

August 12, 2026

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026
भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत
भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत
भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत
भले ही टीम में मिला मौका, लेकिन डेब्यू नहीं कर पाएंगे आकिब नबी! पहले टेस्ट से पहले मिले संकेत