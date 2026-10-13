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पहले टीम इंडिया में एंट्री, अब खरीदी चमचमाती कार! डेब्यू के बाद आकिब नबी का वीडियो वायरल

Auqib Nabi New Car: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने भारत के लिए डेब्यू करने के कुछ दिनों बाद ही नई कार खरीदी है. उन्होंने हुंडई की नई लग्जरी कार खरीदी है, जिसका वीडियो भी सामने आया है. वह हुंडई के शोरूम में चमचमाती ब्लैक कार में बैठे नजर आए. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 13, 2026 4:53:50 PM IST

भारत के लिए डेब्यू करने के बाद आकिब नबी ने खरीदी नई लग्जरी कार!
भारत के लिए डेब्यू करने के बाद आकिब नबी ने खरीदी नई लग्जरी कार!


Auqib Nabi New Car: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकिब डार नबी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनकी चर्चा की वजह टीम इंडिया में सिलेक्शन या डेब्यू नहीं, बल्कि उनकी लग्जरी कार है. दरअसल, आकिब नबी ने भारत के लिए डेब्यू करने के कुछ ही दिनों बाद नई चमचमाती कार खरीदी है. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जम्मू-कश्मीर के इस गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के लिए डेब्यू किया था. गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला. वह जम्मू-कश्मीर के सिर्फ तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेला है. उनसे पहले परवेज रसू और उमरान मलिक भारत के लिए मैच खेल चुके हैं.

आकिब नबी की कार का वीडियो वायरल

भारत के लिए डेब्यू करने के कुछ ही दिनों बाद आकिब नबी (Auqib Nabi) ने नई लग्जरी कार खरीदी है. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तेज गेंदबाज आकिब नबी एक कार शोरूम में दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान वह हुंडई की एक लग्जरी कार में बैठे नजर आए. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘आकिब नबी की हुंडई.. सड़कों पर एक ऐसी एंट्री जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा. हर मोड़ पर आत्मविश्वास झलकता है, हर मील एक कहानी कहती है, और हर सड़क यादगार पल की गवाह बन जाती है’. हालांकि अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है कि आकिब नबी ने किस मॉडल की कार खरीदी है. इसकी सटीक जानकारी अभी पता नहीं चल पाई है.

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भारत के लिए डेब्यू में फीका रहा प्रदर्शन

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में 60 विकेट चटकाए और जम्मू-कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाया. उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद ही आकिब को भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया. वह भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर भी गई, लेकिन एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद उन्हें भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया. वहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में डेब्यू करने का मौका मिला. हालांकि उनका डेब्यू मैच बेहद खराब रहा. इस मैच में आकिब नबी ने 8.5 ओवर में 84 रन लुटाए, जबकि कोई विकेट भी नहीं ले पाए.

Tags: auqib nabihome-hero-pos-10viral video
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