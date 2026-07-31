Home > खेल > CWG 2026: भारत के GEN-Z ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किया कमाल,बदला 92 साल पुराना इतिहास; इस खेल में पहली बार जीता गोल्ड

CWG 2026: भारत के GEN-Z ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किया कमाल,बदला 92 साल पुराना इतिहास; इस खेल में पहली बार जीता गोल्ड

Asmita Dey Gold Medal CWG 2026: हर्ष सिंह ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कैट्ज़ को आसानी से 10-0 के अंतर से हरा दिया. वह कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए.

By: Divyanshi Singh | Published: July 31, 2026 10:08:12 PM IST

कॉमनवेल्थ गेम्स में Asmita Dey ने बदला 92 साल पुराना इतिहास
कॉमनवेल्थ गेम्स में Asmita Dey ने बदला 92 साल पुराना इतिहास


Asmita Dey Gold Medal CWG 2026: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. इससे पहले, किसी भी भारतीय जूडो एथलीट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था. अस्मिता ने महिलाओं की 48 kg कैटेगरी के फाइनल में एक कनाडाई एथलीट को हराया. वहीं, हर्ष सिंह ने पुरुषों की 60 kg कैटेगरी में एक ऑस्ट्रेलियाई एथलीट को हराकर इतिहास रच दिया.

जूडो में गोल्ड मेडल नहीं जीता था भारत

भारत ने पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था. 92 साल बीत गए थे, लेकिन भारत ने जूडो में गोल्ड मेडल नहीं जीता था. इस गोल्ड मेडल के सूखे को अस्मिता डे ने खत्म किया, जिन्होंने फाइनल में कनाडा की हेइडी क्वैच को हराया. उनका मैच पूरे फुल टाइम तक टाई रहा, जिसके बाद एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल किया गया. एक्स्ट्रा टाइम में पहले स्कोर करने वाले एथलीट को विनर माना जाता है. अस्मिता ने एक्स्ट्रा टाइम में पहले स्कोर करके ऐतिहासिक जीत हासिल की.

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हर्ष सिंह ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कैट्ज़ को आसानी से 10-0 के अंतर से हरा दिया. वह कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए.

भारत के 5 गोल्ड मेडल

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टेबल में भारत के गोल्ड मेडल की संख्या 5 हो गई है. भारत अब मेडल टेबल में आठवें नंबर पर है. अभी भारत के 5 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज़ मेडल हैं. अस्मिता और हर्ष के बाद, भारत को यामिनी मौर्य से भी जूडो में गोल्ड मेडल की उम्मीद है. महिलाओं की 57 kg कैटेगरी के फाइनल में यामिनी का मुकाबला इंग्लैंड की असिला टोपराक से होगा.

Tags: Asmita DeyCommonwealth GamesCWG 2026Harsh Singh
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