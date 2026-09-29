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Asian Games: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में इन 5 भारतीय खिलाड़ियों से बचकर रहना श्रीलंका! मचा सकते हैं तहलका

Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट टीम 1 अक्टूबर को श्रीलंका से एशियन गेम्स का सेमीफाइनल खेलेगी. भारतीय टीम के पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो अपने प्रदर्शन से मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

By: Hasnain Alam | Published: September 29, 2026 7:33:34 PM IST

भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर
भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर


Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारतीय टीम 1 अक्टूबर को श्रीलंका से सेमीफाइनल खेलेगी. सेमीफाइनल में भारतीय टीम को अपने प्रमुख खिलाड़ियों से बड़ी पारियों और अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद होगी. टीम के पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो अपने प्रदर्शन से मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. इनमें पांच खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी.

अभिषेक शर्मा

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ हाल में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में उन्होंने महज 30 गेंदों में शतक जड़ा था. सीरीज के तीन मुकाबलों में अभिषेक ने 229 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 269 रहा.

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जापान के खिलाफ पिछले मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चला था. ऐसे में सेमीफाइनल में अभिषेक की नजर दमदार वापसी पर होगी. वह आक्रामक बल्लेबाजी के जरिए पावरप्ले में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं.

तिलक वर्मा

तिलक वर्मा का एशियन गेम्स से खास कनेक्शन रहा है. 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ महज 26 गेंदों में नाबाद 55 रन की तूफानी पारी खेली थी. अपनी पारी में उन्होंने दो चौके और छह छक्के लगाए थे.

एशियन गेम्स 2026 में कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच अपेक्षाकृत धीमी नजर आई है. ऐसी परिस्थितियों में तिलक पारी को संभालने के साथ-साथ जरूरत के मुताबिक बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं. सेमीफाइनल में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

ईशान किशन

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए 2026 का साल बल्ले से शानदार रहा है. इस साल अब तक खेले 27 मुकाबलों में उन्होंने 171 के स्ट्राइक रेट से 905 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक और छह अर्धशतक भी दर्ज हैं.

ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभा सकती है. सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में वह टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं.

अक्षर पटेल

एशियन गेम्स 2026 में अब तक पिच से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती दिखाई दी है. गेंद के पिच पर रुककर आने की वजह से बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं रहा है. ऐसे में अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए अहम हथियार साबित हो सकते हैं. जापान के खिलाफ मुकाबले में भी अक्षर ने प्रभावी गेंदबाजी की थी. सेमीफाइनल में उनके चार ओवर काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह सेमीफाइनल में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं. शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने के साथ-साथ अंत के ओवरों में भी बुमराह छाप छोड़ने में माहिर हैं. बुमराह अपने चार ओवर के स्पेल में मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं.

Tags: Cricket NewsINDIAN CRICKET TEAMSports News
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