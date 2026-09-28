Asian Games के सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम का किससे होगा मुकाबला? अब तक कैसा रहा रिकॉर्ड, 2023 के फाइनल में क्या हुआ था?

Asian Games Cricket Semi-Final: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने बिना गेंद खेले सेमीफाइनल में जगह बना ली है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच सोमवार को खेला जाने वाला क्वार्टर फाइनल मुकाबला लगातार बारिश के कारण रद्द हो गया. टूर्नामेंट के नियमों के तहत बेहतर टी20 रैंकिंग के कारण भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिला.

भारत अब 1 अक्टूबर को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा. टीम इंडिया के सामने कौन सी टीम होगी, इसका फैसला मंगलवार को होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद होगा. मौजूदा जानकारी के मुताबिक भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा.

दूसरी बार एशियन गेम्स में उतरी भारतीय टीम

क्रिकेट को एशियन गेम्स में चौथी बार शामिल किया गया है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है. भारत ने पहली बार 2023 में एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट टीम भेजी थी और उस टूर्नामेंट में टीम ने स्वर्ण पदक जीता था.

2023 में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को नौ विकेट से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 96 रन बनाए थे. भारत की ओर से साई किशोर ने तीन और वॉशिंगटन सुंदर ने दो विकेट लिए थे.

97 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 9.2 ओवर में एक विकेट खोकर जीत हासिल कर ली थी. तिलक वर्मा ने 26 गेंदों पर 55 रन की तेज पारी खेली, जबकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 26 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की थी.

बारिश से धुला था 2023 का फाइनल

2023 के फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से हुआ था. बारिश के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो सका. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.2 ओवर में पांच विकेट पर 112 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद बारिश के कारण खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका.

एशियन गेम्स के नियमों के तहत बेहतर सीडिंग/रैंकिंग वाली भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया और भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस तरह 2026 में भी भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बारिश के कारण मैदान पर उतरे बिना ही सेमीफाइनल का टिकट मिल गया है.