Who Is Neeru Dhanda: कौन हैं नीरू ढांडा? एशियन गेम्स 2026 में जीता गोल्ड मेडल, महिला ट्रैप शूटिंग में रचा इतिहास

Neeru Dhanda Asian Games 2026: भारत की नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया है. उन्होंने महिलाओं के ट्रैप शूटिंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. यह भारत के लिए एशियन गेम्स 2026 में 5वां गोल्ड हैं, जबकि भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है. भारतीय शूटर नीरू ढांडा एशियन गेम्स में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं. हरियाणा की इस 26 साल की नीरू ढांडा ने 8 शूटरों के फाइनल में 28 का स्कोर बनाकर पहला स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. उन्होंने पिछले एशियन गेम्स के 24 के स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

नीरू ढांडा ने सिल्वर मेडल भी जीता

नीरू ढांडा ने व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने से पहले सिल्वर मेडल भी जीता. उन्होंने भारतीय महिला ट्रैप टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई. नीरू ढांडा (118), आशिमा अहलावत (106) और मनीषा कीर (104) की भारतीय टीम ने कुल 328 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया. वहीं, भारत की पुरुष टीम छठे नंबर पर रही. महिला टीम के साथ सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरू ढांडा ने व्यक्तिगत इवेंट के 8 शूटरों के फाइनल में भी जगह बनाई. इसके बाद फाइनल में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता.

कौन हैं नीरू ढांडा?

26 साल की नीरू ढांडा एक भारतीय ट्रैप शूटर हैं, जो हरियाणा की रहने वाली हैं. वह देश की टॉप शॉटगन शूटिंग स्टार्स में से एक हैं. नीरू ढांडा ने ISSF वर्ल्ड कप के विमेंस ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचने में सफलता हासिल की थी. उन्होंने यह उपलब्धि इटली के लोनाटो में हुए ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में हासिल थी. नीरू ने क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप किया और फिर फाइनल में फ्रांस की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपियन कैरोल कॉर्मेनियर को हराया था. वर्ल्ड कप में कामयाबी के अलावा नीरू ढांडा बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत की शूटिंग टीम की अहम सदस्य भी रही हैं. एशियन गेम्स 2026 में उन्होंने विमेंस ट्रैप टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में मदद की.

शूटिंग में कैसे बनाया करियर?

नीरू ढांडा ने अपने भाई भाई लक्ष्य और कजिन लक्षेश्वरन की वजह से शूटिंग में करियर की शुरुआत की. उन्होंने अपने घर पर ही 6-7 महीने तक शूटिंग की ट्रेनिंग पूरी की. इसके बाद भोपाल शूटिंग एकेडमी में ट्रायल्स दिए और सिलेक्ट हो गईं. नीरू ढांडा एक साधारण परिवार से आती हैं, जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा. अब उनकी नजर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक पर है.