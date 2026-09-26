भारत का क्वार्टरफाइनल मुकाबला तय! एशियन गेम्स 2026 में किससे होगी भिड़ंत, कब-कहां खेला जाएगा मैच?

India Asian Games 2026 Quarterfinal Match: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) से भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में भारतीय टीम का विरोधी तय हो गया है. 28 सितंबर को भारत का क्वार्टरफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला होगा. अभी तक यह कंफर्म नहीं था कि भारतीय टीम क्वार्टरफाइनल में किससे भिड़ेगी, लेकिन नेपाल बनाम जापान का मैच रद्द होने के बाद तस्वीर साफ हो गई है.

यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ग्रुप-बी में दूसरे नंबर पर रही. अफगानिस्तान क्वालीफिकेशन राउंड में 1 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि इसी ग्रुप में नेपाल 3 प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही. नेपाल का क्वार्टरफाइनल में मुकाबला श्रीलंका से होगा.

कैसे तय हुआ क्वार्टरफाइनल का समीकरण?

दरअसल, ग्रुप स्टेज में नेपाल और जापान (NEP vs JAP) के बीच खेला जाने वाला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. इसकी वजह से नेपाल की टीम बेहतर नेट रन रेट और प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही. वहीं, अफगानिस्तान ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया, जबकि जापान तीसरे नंबर पर चली गई. अफगानिस्तान के दूसरे स्थान पर रहने के चलते ही उनका मुकाबला क्वार्टरफाइनल में भारत से होगा.

सीधे क्वार्टरफाइनल में उतरेगा भारत

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीधे एशियन गेम्स 2026 के क्वार्टरफाइनल में उतरेगी. इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों को सीड्स और रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री दी गई है. अब 28 सितंबर को भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में उतरेगी, जो नॉकआउट मुकाबला होगा. इसमें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में एंट्री करेगी.

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कब-कहां खेला जाएगा मुकाबला?

भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच क्वार्टरफाइनल का मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. यह मैच निस्शिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा.

एशियन गेम्स के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी.