एशियन गेम्स में टीम इंडिया का अगला मैच किससे? 3 टीमों में फंस गया पेंच, समझें क्वार्टरफाइनल का पूरा सिनेरियो

Team India Next Match in Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम अब सीधे क्वार्टर फाइनल में अपना मैच खेलेगी. जापान को हराने के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया का मुकाबला क्वार्टर फाइनल-2 में किस टीम से होगा. यह अभी तय नहीं है. क्योंकि इस मैच के लिए भारत के सामने अभी किसी एक टीम का नाम तय नहीं है. हालांकि, इस रेस में 3 टीमें हैं. आइए जानते हैं कि क्वार्टरफाइनल में 2 में भारत किस टीम से भिड़ेगा और सिनेरिया कैसा रहेगा.

दरअसल, ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल को रखा गया है और इस ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम भारत से क्वार्टरफाइनल में भिड़ेगी. ऐसे में इन तीनों टीमों में से कोई एक भारत की क्वार्टरफाइनल विरोधी बन सकती है. हालांकि, ग्रुप स्टेज के नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी. ग्रुप ए में शामिल तीनों टीमों को आपस में एक-एक मुकाबला खेलना है. इस ग्रुप के मैच 24 से 26 सितंबर के बीच होंगे. अफगानिस्तान, जापान और नेपाल के बीच होने वाले इन मुकाबलों के बाद पाइंट्स टेबल तैयार होगा.

भारत का क्वार्टरफाइनल मैच कब?

जो टीम ग्रुप में पहले स्थान पर रहेगी, उसका रास्ता अलग क्वार्टर फाइनल के लिए साफ हो जाएगा. जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम भारत के सामने आएगी. पहले नंबर पर रहने वाली टीम का सामना श्रीलंका से तीसरे क्वार्टरफाइनल में होगा. वहीं आखिरी नंबर पर रहने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. भारत का क्वार्टर फाइनल-2 मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. यह मैच निस्शिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित होगा और भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है.

पाकिस्तान का मुकाबला क्वार्टरफाइनल में किससे?

दूसरी तरफ क्वार्टर फाइनल-1 में पाकिस्तान का सामना ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा. ग्रुप बी में हांगकांग, मलेशिया और ओमान शामिल हैं. इस भिड़ंत में जो भी टीम दूसरे नंबर पर रहेगी वह क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी. वहीं, दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम क्वार्टरफाइनल 4 में बांग्लादेश का सामना करेगी. ये सभी मुकाबले नॉकआउट मैच होंगे. यानी अगर जो भी टीम क्वार्टरफाइनल हारेगी वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. हालांकि, अफगानिस्तान को ग्रुप ए का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.