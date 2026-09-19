जापान जाने से पहले टीम इंडिया के साथ ‘खेला’, प्लेयर्स की किट-जर्सी में गड़बड़झाला, हरकत में आया BCCI

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान जाने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के साथ बड़ी गड़बड़ हो गई है. रविवार को जापान के लिए रवाना होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को उनके सही साइज की जर्सी किट नहीं मिल पाई है. हालांकि टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों की जर्सी-किट की समस्या दूर कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ प्लेयर्स को सही साइज की जर्सी नहीं मिल पाई है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार तड़के जापान के लिए रवाना होगी.

ऐसे में BCCI ने खुद इस मामले में दखल दिया है. इस परेशानी को दूर करने के लिए BCCI और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के किट सप्लायर JSW इंस्पायर के बीच लगातार बातचीत चल रही है. बताया जा रहा है कि ज्यादातर खिलाड़ियों के साइज की समस्या सुलझा ली गई है, जबकि कुछ प्लेयर्स को अंतिम समय से पहले किट मिलने की उम्मीद है.

2 जर्सी में नजर आएगी टीम इंडिया

जापान में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम 2 अलग-अलग जर्सी में नजर आने वाली है. दरअसल, भारतीय टीम 22 सितंबर को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी. इस मैच में भारतीय टीम अपनी रेगुलर जर्सी ही पहनेगी. इसके बाद जब भारतीय टीम 28 सितंबर को एशियन गेम्स में अपना पहला मैच खेलने उतरेगी, तो ऑफिशियल एशियन गेम्स जर्सी में दिखाई देगी.

बता दें कि किट न मिलने की वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स ही नहीं, बल्कि भारतीय एथलीटों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 2 बार के एशियन गेम्स शॉट-पुट चैंपियन तजिंदरपाल सिंह तूर को समय पर ऑफिशियल किट न मिलने की वजह से ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग-बेयरर पद से हटना पड़ा. उनकी जगह कबड्डी स्टार पवन शेरावत को निशानेबाज मनु भाकर के साथ नया ध्वजवाहक बनाया गया है.

BCCI ने होटल की भी की व्यवस्था

किट-जर्सी के साइज से पहले भारतीय क्रिकेटर्स के होटल को लेकर विवाद सामने आया था. एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आयोजकों की ओर से दिए गए कमरों में प्लेयर्स के बड़े-बड़े क्रिकेट किट रखने की भी जगह नहीं थी. ऐसे में BCCI ने खुद मेंस टीम के लिए अलग से नागोया में होटल का इंतजाम किया. हालांकि, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय विमेंस टीम IOA की ओर से उपलब्ध कराई गई जगह पर ही रह रहे हैं.

भारतीय टीम का अगला मैच?

भारतीय महिला टीम ने 18 सितंबर को एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल में जापान को 8 विकेट से हराया और सेमीफाइनल में एंट्री की. वहीं, भारतीय मेंस टीम 28 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी, जो क्वार्टरफाइनल होगा.