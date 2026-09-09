Asian Games 2026: न लग्जरी होटल, न महंगा इंतजाम! फिर कहां ठहरेगी टीम इंडिया, BCCI ने बताया

Asian Games 2026: जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को रुकने और सुविधाओं को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है. BCCI ने खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी. हालांकि अब BCCI ने खुद साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेटर आयोजन समिति की ओर से तय की गई जगहों पर ही ठहरेंगे. टीम इंडिया को जिस तरह विदेशी दौरों पर 5 स्टार जैसी लग्जरी होटल मिलते हैं, वैसी सुविधाएं एशियन गेम्स के लिए नहीं मिलेंगी.

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खुद इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नागोया में ऐसे होटलों की कमी है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के ठहरने लेकर सवाल खड़े हो रहे थे. हालांकि खिलाड़ियों के आवास को लेकर कोई समस्या नहीं है. राजीव शुक्ला का कहना है कि BCCI और खिलाड़ियों को मौजूदा व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है.

क्या बोले राजीव शुक्ला?

दरअसल, भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टूर पर लग्जरी होटलों में रुकने की आदत है. ऐसे में एशियन गेम्स के लिए की गई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे. BCCI भी इस व्यवस्था से खुश नहीं था, लेकिन अब वो भी राजी हो गया है. BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, ‘नागोया में हमारी टीम खेलेगी, जहां विकेट, ड्रेसिंग रूम को लेकर कुछ समस्याएं थीं. एशियन क्रिकेट काउंसिल की टीम भेजी गई थी और अब समस्याएं दूर हो गई हैं. होटल 5 स्टार नहीं है, लेकिन ठीक-ठाक हैं और उससे हमारे खिलाड़ियों को कोई समस्या नहीं आएगी. इसलिए सारी समस्याओं का समाधान हो गया है.’ राजीव शुक्ला ने आगे बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने के लिए टोक्यो और ओसाका में अच्छे होटल थे, लेकिन ये दोनों जगहें मैदान से काफी ज्यादा दूर हैं.

VIDEO | On upcoming Asian Games, BCCI Vice President Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) says, “I think team India will definitely do well. First, there’s a match on 22nd of September. And there also, I mean it will be first match. And it’s being organized very well. As far as Asian… pic.twitter.com/PRsfwA4cWh — Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2026

‘क्रिकेटरों के लिए होटल बुक’

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी इस पर बात की. उन्होंने कहा कि समस्या को सुलझा लिया गया है. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है. हमने पहले ही होटल बुक कर लिए हैं. हम हर खिलाड़ी के लिए होटल के कमरे बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ठहरने की व्यवस्था एथलीट विलेज जैसी नहीं है. आयोजक एक जहाज और छोटे विला भी उपलब्ध करा रहे हैं.’ पीटी उषा ने कहा कि खिलाड़ियों (अन्य एथलीटों) के लिए भी होटल के कमरे बुक किए और क्रिकेटरों के लिए BCCI ने भी होटल बुक किया है. उन्होंने कहा कि नागओया या जापान में जो भी सबसे अच्छा होटल है, क्रिकेटरों को वही मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे दूसरों अन्य एथलीटों को मिलता है.

भारत कब खेलेगा पहला मैच?

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम 20 सितंबर को टोक्यो के लिए रवाना होगी. भारतीय टीम एशियन गेम्स से पहले जापान के खिलाफ 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. इसके बाद 28 सितंबर को भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच खेलेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को सीधे क्वार्टरफाइनल में जगह दी गई है.