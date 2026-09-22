Home > खेल > IND W vs SL W: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, गोल्ड मेडल मैच में बनाया महारिकॉर्ड, शेफाली ने भी किया कमाल

IND W vs SL W: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, गोल्ड मेडल मैच में बनाया महारिकॉर्ड, शेफाली ने भी किया कमाल

IND W vs SL W Smriti Mandhana: एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया. वह पहली ऐसी बल्लेबाज बन गई हैं, जिन्होंने महिला टी20 इंटरनेशनल में 11,000 रनों का आंकड़ा पार किया. उनके अलावा शेफाली वर्मा ने भी बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 22, 2026 12:22:09 PM IST

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.
एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.


IND W vs SL W Smriti Mandhana: एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रनों का आंकड़ा पार किया. वह दुनिया की पहली ऐसी महिला बल्लेबाज बन गई हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन पूरे किए हैं. इस फाइनल मैच में उतरने से पहले स्मृति को 11,000 इंटरनेशनल रन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 रन की जरूरत थी.

उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 10 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल कर ली. भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम का यह मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है. यह एशियन गेम्स 2026 विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, जिसमें दोनों टीमों के बीच गोल्ड मेडल की जंग चल रही है.

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स्मृति मंधाना ने ठोकी फिफ्टी

श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 99 रनों की पार्टनरशिप की. इस दौरान स्मृति मंधाना ने 30 गेंद पर अपनी फिफ्टी पूरी की. इसके बाद शेफाली वर्मा 29 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुई. वहीं, स्मृति मंधाना ने 45 गेंद पर 79 रन बनाए.

शेफाली वर्मा ने भी रचा इतिहास

स्मृति मंधाना के अलावा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने भी इस मैच में इतिहास रचा. अब वो एक कैलेंडर ईयर में महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स के फाइनल में 10 रन बनाते ही यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. दाएं हाथ की इस युवा बल्लेबाज ने अपनी पारी की 7वीं गेंद पर ही यह मुकाम हासिल कर लिया.

गोल्ड मेडल के लिए भारत-श्रीलंका की जंग

एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला हो रहा है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 216 रन बनाए हैं. अब श्रीलंका को जीत के लिए 216 रनों की जरूरत है. बता दें कि इस मुकाबले में जीतने वाली टीम गोल्ड मेडल अपने नाम करेगी, जबकि हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल मिलेगा.

Tags: Asian Games 2026Shafali Vermasmriti mandhana
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