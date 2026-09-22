Pakistan Women Asian Games 2026: 12 साल का इंतजार खत्म! पाकिस्तान महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, बांग्लादेश को 31 रन से रौंदा

Pakistan Women Asian Games 2026: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. इस टूर्नामेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में पाकिस्तान की महिला टीम ने बांग्लादेश को 31 रन से हराया. इसी के साथ पाकिस्तान महिला टीम ने एशियन गेम्स में 12 साल से चले आ रहे पदक के सूखे को खत्म कर दिया है. पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के सामने सेमीफाइनल में हार मिली थी, जबकि भारत ने बांग्लादेश को हराया था. ऐसे में इन दोनों टीमों का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बुरी तरह हराया. पाकिस्तान की इस जीत में कप्तान फातिमा सना का अहम योगदान रहा. जानें कैसा रहा मैच…

पाकिस्तान ने कैसे जीता मैच?

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश महिला टीम का यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में 22 सितंबर को सुबह खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत अच्छी की. विकेटकीपर बल्लेबाज गुल फिरोजा ने 23 गेंद पर 31 रन की पारी खेली, जबकि शवाल जुल्फिकार ने 17 रनों की पारी खेली. हालांकि इसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी. सिर्फ 67 रन के स्कोर पर पाकिस्तान ने 5 विकेट गंवा दिए. इसके बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 30 गेंद में 45 रनों की पारी खेली. इसके दम पर पाकिस्तान 145 रनों के अच्छे स्कोर तक पहुंच पाई.

बांग्लादेश की खराब बल्लेबाजी

पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में बांग्लादेश को 146 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी बांग्लादेश महिला टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 114 रन ही बना पाई. बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 46 रन शरमीन अख्तर ने बनाए, जबकि कप्तान निगार सुल्ताना ने 25 रन की पारी खेली. इन दोनों के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. हालांकि सलामी बल्लेबाज दिलारा अक्तर ने 12 रन जरूर बनाए, लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं. इसके चलते बांग्लादेश को इस मैच में 31 रन से करारी हार झेलनी पड़ी. इसके चलते पाकिस्तान महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया.

पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी

इस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. पाकिस्तान की उम्म-ए-हनी ने अपनी टीम के लिए सबसे 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 3 विकेट लिए. उनके अलावा कप्तान फातिमा सना, नशरा संधू, तुबा हसन और तस्मिया रुबाब ने भी 1-1 विकेट चटकाए.

गोल्ड मेडल के लिए भारत-श्रीलंका की टक्कर?

एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में आज गोल्ड मेडल का भी मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच टक्कर होगी. इस मैच को जीतने वाली टीम गोल्ड मेडल जीतेगी, जबकि हारने वाली टीम सिल्वर मेडल अपने नाम करेगी.