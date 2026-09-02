Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत

Asian Games 2026 | Japan Reacts To Room Sizes Complaints:: जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के शुरू होने से पहले होटल रूम को लेकर बवाल मचा हुआ है. भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड्स से खिलाड़ियों की असुविधा को लेकर शिकायत की थी. बोर्ड ने कहा था कि उनके खिलाड़ियों को जो होटल रूम दिए जा रहे हैं, वो काफी छोटे हैं. शिकायत में कहा गया कि एक रूम में 2 खिलाड़ियों का रुकना और उनके भारी क्रिकेट किट बैग्स रखना काफी मुश्किल होगा. साथ ही यह भी कहा गया था कि स्टेडियम से होटल की दूरी करीब 20 किमी है, जबकि टॉयलेट भी लगभग 500 मीटर दूर होने की खबरें सामने आई थीं. अब इस विवाद पर जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने सफाई दी है.

जापान ने दिया ये जवाब

इन सभी सवालों और विवादों से घिरने के बाद JCA यानी जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी सफाई दी है. JCA के सीईओ नाओकी एलेक्स मियाजी ने कहा कि अगर टीमों को आयोजकों द्वारा दिए गए होटल पसंद नहीं आते हैं, तो वे खुद दूसरा होटल बुक कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बाकी खेलों के लिए खिलाड़ियों को क्रूज शिप या कंटेनर होटल्स जैसी जगहों पर ठहराया गया है, जबकि क्रिकेटर्स को होटल मिल रहे हैं. JCA के CEO ने साफ कि खिलाड़ियों को वॉशरूम के लिए 500 मीटर दूर नहीं होना होगा, बल्कि खिलाड़ियों के एरिया में ही टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी.

उन्होंने आगे बताया कि मैदान पर बने ड्रेसिंग रूम भले ही अस्थाई हों, लेकिन इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि खिलाड़ियों और अधिकारियों को पूरा आराम मिले. पिछले एक साल से एशियन गेम्स की आयोजन समिति और एशियन क्रिकेट काउंसिल साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

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एशियन गेम्स में टीम इंडिया का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट के सभी मुकाबले जापान के निशिन सिटी स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे. इसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम 18 सितंबर को अपना पहला मैच जापान के खिलाफ खेलेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी. वहीं, श्रेयस अय्यर कप्तानी वाली भारतीय मेंस टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम का पहला मैच 28 सितंबर को होगा, जो ग्रुप स्टेज की किसी एक टीम से होगा.