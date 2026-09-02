Home > खेल > Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत

Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत

Asian Games 2026 | Japan Reacts To Room Sizes Complaints: एशियन गेम्स में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने होटल रूम को लेकर शिकायत की थी. अब इस पर जापान क्रिकेट एसोसिएशन का जवाब आया है. बोर्ड का कहना है कि जिस टीम को व्यवस्था पसंद नहीं है, वो खुद अपना रूम बुक कर लें.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 2, 2026 1:41:57 PM IST

एशियन गेम्स 2026 में होटल रूम विवाद पर जापान ने दी सफाई.
एशियन गेम्स 2026 में होटल रूम विवाद पर जापान ने दी सफाई.


Asian Games 2026 | Japan Reacts To Room Sizes Complaints:: जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के शुरू होने से पहले होटल रूम को लेकर बवाल मचा हुआ है. भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड्स से खिलाड़ियों की असुविधा को लेकर शिकायत की थी. बोर्ड ने कहा था कि उनके खिलाड़ियों को जो होटल रूम दिए जा रहे हैं, वो काफी छोटे हैं. शिकायत में कहा गया कि एक रूम में 2 खिलाड़ियों का रुकना और उनके भारी क्रिकेट किट बैग्स रखना काफी मुश्किल होगा. साथ ही यह भी कहा गया था कि स्टेडियम से होटल की दूरी करीब 20 किमी है, जबकि टॉयलेट भी लगभग 500 मीटर दूर होने की खबरें सामने आई थीं. अब इस विवाद पर जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने सफाई दी है.

जापान ने दिया ये जवाब

इन सभी सवालों और विवादों से घिरने के बाद JCA यानी जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी सफाई दी है. JCA के सीईओ नाओकी एलेक्स मियाजी ने कहा कि अगर टीमों को आयोजकों द्वारा दिए गए होटल पसंद नहीं आते हैं, तो वे खुद दूसरा होटल बुक कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बाकी खेलों के लिए खिलाड़ियों को क्रूज शिप या कंटेनर होटल्स जैसी जगहों पर ठहराया गया है, जबकि क्रिकेटर्स को होटल मिल रहे हैं. JCA के CEO ने साफ कि खिलाड़ियों को वॉशरूम के लिए 500 मीटर दूर नहीं होना होगा, बल्कि खिलाड़ियों के एरिया में ही टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी.

You Might Be Interested In

उन्होंने आगे बताया कि मैदान पर बने ड्रेसिंग रूम भले ही अस्थाई हों, लेकिन इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि खिलाड़ियों और अधिकारियों को पूरा आराम मिले. पिछले एक साल से एशियन गेम्स की आयोजन समिति और एशियन क्रिकेट काउंसिल साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

ये भी पढ़ें: Asian Games 2026: एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल जारी, भारत की मेंस और विमेंस टीम के मैच तय, कब-किससे होगी भिड़ंत?

एशियन गेम्स में टीम इंडिया का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट के सभी मुकाबले जापान के निशिन सिटी स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे. इसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम 18 सितंबर को अपना पहला मैच जापान के खिलाफ खेलेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी. वहीं, श्रेयस अय्यर कप्तानी वाली भारतीय मेंस टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम का पहला मैच 28 सितंबर को होगा, जो ग्रुप स्टेज की किसी एक टीम से होगा.

Tags: Asian Games 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026

कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?

September 1, 2026

सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर,...

September 1, 2026

एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाई भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका

September 1, 2026

सितंबर में OTT और थिएटर्स पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

September 1, 2026
Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत
Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत
Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत
Asian Games 2026: पसंद नहीं तो खुद बुक करें… एशियन गेम्स में होटल विवाद पर जापान का जवाब, BCCI-PCB ने की थी शिकायत