Asian Games 2026: भारत की बेटियों ने रचा इतिहास! महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में ईरान को पटका

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की बेटियों ने देश को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है. भारत की महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान को बुरी तरह हराकर चौथी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारत ने ईरान को फाइनल में 37-34 के अंतर से हराया और गोल्ड जीता. एशियन गेम्स के इतिहास में यह भारतीय महिला टीम का चौथा गोल्ड मेडल है. वहीं, एशियन गेम्स 2026 में यह भारत के लिए तीसरा गोल्ड है. कबड्डी से पहले भारत को क्रिकेट और शूटिंग में गोल्ड मेडल मिले थे.

मैच की बात करें, तो फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले हाफ में ही 22-16 की बढ़त हासिल कर ली थी. इसके बाद ईरान की टीम ने दूसरे हाफ में वापसी की पूरी कोशिश की और स्कोर 27-26 तक पहुंचा दिया, लेकिन भारत की बेटियों ने लीड बनाए रखी और फाइनल में जीत दर्ज की.

भारत ने ऐसे जीता मुकाबला

महिला कबड्डी के फाइनल में भारतीय टीम ने मैच के दोनों हाफ में ईरान पर अपना दबदबा बनाए रखा. पहले हाफ में भारत ने 6 प्वाइंट्स की बढ़त बनाई. फिर दूसरे हाफ में ईरान की टीम ने वापसी की, लेकिन आखिरी मिनटों में भारत ने पलटवार करते हुए 37-34 के स्कोर से मैच जीत लिया. मैच के दूसरे हाफ में भारतीय टीम की तरफ से कुछ गलतियां भी हुई थीं, जिसके चलते एक समय पर मुकाबला ईरान के पक्ष में जाता दिख रहा था. हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने ईरान की रेडर्स को कोई मौका नहीं दिया और दूसरी बार लगातार गोल्ड मेडल जीत लिया.

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एशियन गेम्स में भारत का रिकॉर्ड

एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स में अभी तक 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है. बता दें कि कबड्डी को साल 2010 में एशियन गेम्स में शामिल किया गया था, जिसके शुरुआती 2 एडिशन में भारतीय महिला टीम ने ही गोल्ड मेडल जीता था. साल 2018 के एशियन गेम्स में भारत को फाइनल में हार मिली थी, जिससे सिल्वर मेडल ही मिल पाया था. फिर भारत ने 2022 और 2026 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता.