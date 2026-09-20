Home > खेल > शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला

शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला

Asian Games India Women's Team: भारत ने एशियन गेम्स विमेंस टी20 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई. शेफाली वर्मा ने शानदार नाबाद शतक जड़ा, जबकि नंदनी शर्मा ने 3 विकेट लेकर बांग्लादेश की पारी को 81 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. अब मंगलवार को गोल्ड मेडल के मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा.

By: Satyam Sengar | Published: September 20, 2026 2:19:20 PM IST

भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया.
भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया.


Asian Games India Women’s Team: भारत ने एशियन गेम्स विमेंस टी20 क्रिकेट के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बना ली है. रविवार को खेले गए सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ भारत ने कम से सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है. अब मंगलवार (22 सितंबर) को गोल्ड मेडल के मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा. भारत की नजर लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का खिताब जीतने पर होगी.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 195 रन बनाए. टीम की इस बड़ी पारी की सबसे बड़ी स्टार शेफाली वर्मा रहीं, जिन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के और 3 चौके लगाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 33 गेंदों में 40 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया. इससे पहले शेफाली और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े. मंधाना ने 37 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने विमेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सूजी बेट्स के 4758 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

You Might Be Interested In

बांग्लादेश की पारी 81 रन पर सिमटी
बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी. उसके विकेट लगातार गिरते रहे और पूरी टीम 15.4 ओवर में सिर्फ 81 रन पर ऑलआउट हो गई. दिलारा अख्तर ने 23 गेंदों में 27 रन बनाकर कुछ संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. भारत की ओर से नंदनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 3 विकेट लिए. वह 11वें ओवर में हैट्रिक के करीब भी पहुंच गई थीं.

फाइनल में श्रीलंका से होगी टक्कर
दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. ऐसे में मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला होगा. यह पिछले एशियन गेम्स के फाइनल का भी दोहराव होगा. हाल ही में विमेंस टी20 एशिया कप के फाइनल में भी भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराया था. वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेला जाएगा.

Tags: Asian Games 2026shefali verma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026

कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह

September 19, 2026

लकी अली के 6 सदाबहार गाने

September 19, 2026

मेघना गुलजार की 5 फिल्में

September 19, 2026
शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला
शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला
शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला
शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला
शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला