शेफाली वर्मा का शानदार शतक, बांग्लादेश को रौंद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका से गोल्ड मेडल मुकाबला

Asian Games India Women’s Team: भारत ने एशियन गेम्स विमेंस टी20 क्रिकेट के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बना ली है. रविवार को खेले गए सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ भारत ने कम से सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है. अब मंगलवार (22 सितंबर) को गोल्ड मेडल के मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा. भारत की नजर लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का खिताब जीतने पर होगी.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 195 रन बनाए. टीम की इस बड़ी पारी की सबसे बड़ी स्टार शेफाली वर्मा रहीं, जिन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के और 3 चौके लगाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 33 गेंदों में 40 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया. इससे पहले शेफाली और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े. मंधाना ने 37 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने विमेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सूजी बेट्स के 4758 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

बांग्लादेश की पारी 81 रन पर सिमटी

बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी. उसके विकेट लगातार गिरते रहे और पूरी टीम 15.4 ओवर में सिर्फ 81 रन पर ऑलआउट हो गई. दिलारा अख्तर ने 23 गेंदों में 27 रन बनाकर कुछ संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. भारत की ओर से नंदनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 3 विकेट लिए. वह 11वें ओवर में हैट्रिक के करीब भी पहुंच गई थीं.

फाइनल में श्रीलंका से होगी टक्कर

दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. ऐसे में मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला होगा. यह पिछले एशियन गेम्स के फाइनल का भी दोहराव होगा. हाल ही में विमेंस टी20 एशिया कप के फाइनल में भी भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराया था. वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेला जाएगा.