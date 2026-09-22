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Asian Games 2026: भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, महिला क्रिकेट टीम ने जीता फाइनल, श्रीलंका को 147 रन से रौंदा

Asian Games 2026 India won First Gold: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हरा दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इसी के साथ भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अपना गोल्ड मेडल जीत लिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 22, 2026 2:03:10 PM IST

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल.
एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल.


Asian Games 2026 India won First Gold: एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से बुरी तरह हराया और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का पहला गोल्ड मेडल है. इसी के साथ भारत का एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल का खाता खुल गया है. जहां भारत ने फाइनल मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं श्रीलंका को हारने के बाद भी सिल्वर मेडल मिला. वहीं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. बता दें कि इससे पहले साल 2023 में आयोजित हुए एशियन गेम्स में भी भारत ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था.

कैसा रहा फाइनल मुकाबला?

फाइनल मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रनों विशाल स्कोर खड़ा किया था. यह एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 79 रनों की पारी खेली, जबकि ऋचा घोष ने सिर्फ 22 गेंद पर नाबाद 49 रन बनाए. उनके अलावा शेफाली वर्मा ने ताबड़तोड़ 48 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम 15.4 ओवर में सिर्फ 69 रन पर ही ढेर हो गई. इससे भारत ने फाइनल मुकाबले को 147 रनों से अपने नाम कर लिया. इस पूरे मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका पर अपना दबदबा बनाए रखा.

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श्रीलंका की खराब बल्लेबाजी

इस मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी बहुत खराब रही. श्रीलंका की ओर से कप्तान चमारी अटापट्टू ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए. उनके अलावा कविशा दिलहारी ने 11 रन बनाए, जबकि कौशानी नुत्यांगना ने 14 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. भारतीय गेंदबाजी के सामने श्रीलंका की टीम सिर्फ 69 रन के स्कोर पर सिमट गई. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने 2-2 विकेट चटकाए.

पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

इससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इस टूर्नामेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में पाकिस्तान की महिला टीम ने बांग्लादेश को 31 रन से हराया. इसी के साथ पाकिस्तान महिला टीम ने एशियन गेम्स में 12 साल से चले आ रहे पदक के सूखे को खत्म कर किया. पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के सामने सेमीफाइनल में हार मिली थी, जबकि भारत ने बांग्लादेश को हराया था. ऐसे में इन दोनों टीमों का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बुरी तरह हराया.

Tags: Asian Games 2026Indian Womens Cricket team
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