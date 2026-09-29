Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान की नहीं होगी टक्कर! बांग्लादेश लगाएगा अड़ंगा, ऐसे बिगाड़ सकता है पूरा खेल

Asian Games 2026 India vs Pakistan Clash: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले की तस्वीर बनने लगी है. भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. दोनों ही टीमों के क्वार्टरफाइनल मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे, जिसके चलते उन्हें सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है. अगर भारत अपना सेमीफाइनल मैच जीतती है और पाकिस्तान अपने सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल करती है, तो फाइनल में दोनों का आमना-सामना हो सकता है. ऐसे में फैंस एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के हाईवोल्टेज मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इस मुकाबले के रास्ते में बांग्लादेश टांग उड़ा सकता है. जानें पूरा समीकरण…

बांग्लादेश कैसे बिगाड़ेगा खेल?

भारतीय टीम का सेमीफाइनल में श्रीलंका से मुकाबला होने वाला है. वहीं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी. अगर भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) अपने-अपने सेमीफाइनल मैच में जीत दर्ज करते हैं, तो फाइनल में उन दोनों की टक्कर हो सकती है. हालांकि बांग्लादेश इस मैच के बीच में बाधा बन सकता है. दरअसल, अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा दिया, तो पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी. इसका साफ मतलब है कि भारत बनाम पाकिस्तान का फाइनल मैच तय नहीं है. अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में जीत दर्ज करती हैं, तभी उनके बीच फाइनल का महामुकाबला होगा.

सेमीफाइनल का शेड्यूल तय

एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं. पहला सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाला है. यह मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होगा. वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच होगा. ये मुकाबला 1 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. ये दोनों सेमीफाइनल मुकाबले निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे.

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एशियन गेम्स क्रिकेट का शेड्यूल

1 अक्टूबर- पहला सेमीफाइनल (पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश), सुबह 5.30 बजे

1 अक्टूबर- दूसरा सेमीफाइनल (भारत बनाम श्रीलंका), सुबह 10 बजे

3 अक्टूबर- ब्रॉन्ज मेडल मैच, सुबह 5.30 बजे

3 अक्टूबर- फाइनल (गोल्ड मेडल मैच), सुबह 10 बजे