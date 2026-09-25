टीम इंडिया क्वार्टरफाइनल में किससे भिड़ेगी? Japan vs Nepal मैच से खुलेगा पूरा राज, अफगानिस्तान की भी पैनी नजर

नेपाल जीता तो क्या होगा?
अगर नेपाल जापान को हरा देता है, तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और वह ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है. ऐसे में अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर खिसक सकता है और भारत का सामना अफगानिस्तान से हो सकता है. वहीं अगर जापान नेपाल को हरा देता है, तो समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे. जापान के पास तब 2 अंक हो जाएंगे और अंतिम रैंकिंग नेट रन रेट पर निर्भर करेगी. ऐसे में टेबल पर जो भी टीम दूसरे नंबर पर रहेगी वह भारतीय टीम से भिड़ेगी.
28 सितंबर को होगा भारत का क्वार्टरफाइनल
भारत का क्वार्टरफाइनल मुकाबला सोमवार, 28 सितंबर को निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. मुकाबला स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. भारत फिलहाल ग्रुप ए की दूसरे स्थान वाली टीम से भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह टीम कौन होगी, इसका फैसला जापान-नेपाल मैच के बाद ही होगा. इसलिए इस मैच पर भारतीय टीम की भी नजर रहेगी, क्योंकि इसी के नतीजे से भारत के क्वार्टरफाइनल प्रतिद्वंद्वी का नाम तय होगा.