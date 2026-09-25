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टीम इंडिया क्वार्टरफाइनल में किससे भिड़ेगी? Japan vs Nepal मैच से खुलेगा पूरा राज, अफगानिस्तान की भी पैनी नजर

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के क्वार्टरफाइनल प्रतिद्वंद्वी का फैसला जापान और नेपाल के मुकाबले के बाद होगा. ग्रुप ए में अफगानिस्तान और नेपाल के पास फिलहाल 2-2 अंक हैं, जबकि जापान बिना अंक के है. नेपाल की जीत से अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर आ सकता है और भारत का सामना उससे हो सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: September 25, 2026 2:18:53 PM IST

Japan vs Nepal मैच पर टीम इंडिया की निगाहें.
Japan vs Nepal मैच पर टीम इंडिया की निगाहें.


Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के क्वार्टरफाइनल मुकाबले को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है. 25 सितंबर को नेपाल और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, जापान को हराने के कारण नेट रन रेट में वह नेपाल से उपर है और ग्रुप ए में पहले स्थान पर है. भारत का क्वार्टरफाइनल मैच उस टीम से होगा जो कि ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहेगी. ऐसे में अब फैसला नेपाल बनाम अफगानिस्तान मैच पर टिका है.
इस समय ग्रुप ए में अफगानिस्तान 2 मैचों में 2 अंक के साथ पहले नंबर पर है, जबकि नेपाल ने एक मैच जीतकर 2 अंक हासिल किए हैं. जापान एक मैच हारने के बाद बिना अंक के तीसरे स्थान पर है. भारत के क्वार्टरफाइनल प्रतिद्वंद्वी का फैसला अब जापान और नेपाल के बीच होने वाले मुकाबले के बाद होगा. इस मैच में नेपाल के पास ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है, जबकि जापान की नजर जीत के साथ पाइंट्स टेबल बदलने पर होगी. फिलहाल अफगानिस्तान का नेट रन रेट +0.846 और नेपाल का +0.842 है. दोनों टीमों के बीच सिर्फ 0.004 के नेट रन रेट का अंतर है.

नेपाल जीता तो क्या होगा?
अगर नेपाल जापान को हरा देता है, तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और वह ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है. ऐसे में अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर खिसक सकता है और भारत का सामना अफगानिस्तान से हो सकता है. वहीं अगर जापान नेपाल को हरा देता है, तो समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे. जापान के पास तब 2 अंक हो जाएंगे और अंतिम रैंकिंग नेट रन रेट पर निर्भर करेगी. ऐसे में टेबल पर जो भी टीम दूसरे नंबर पर रहेगी वह भारतीय टीम से भिड़ेगी.

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28 सितंबर को होगा भारत का क्वार्टरफाइनल
भारत का क्वार्टरफाइनल मुकाबला सोमवार, 28 सितंबर को निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. मुकाबला स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. भारत फिलहाल ग्रुप ए की दूसरे स्थान वाली टीम से भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह टीम कौन होगी, इसका फैसला जापान-नेपाल मैच के बाद ही होगा. इसलिए इस मैच पर भारतीय टीम की भी नजर रहेगी, क्योंकि इसी के नतीजे से भारत के क्वार्टरफाइनल प्रतिद्वंद्वी का नाम तय होगा.

Tags: Asian Games 2026Team India
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