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Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान की मौज! बिना 1 भी गेंद खेले सेमीफाइनल में एंट्री, इस नियम का मिला फायदा

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली है. इन दोनों टीमों को बिना एक भी गेंद खेले ही सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है. भारत-पाकिस्तान को एशियन गेम्स के नियम का फायदा मिला है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 28, 2026 10:24:57 AM IST

भारत-पाकिस्तान बिना 1 भी गेंद खेले सेमीफाइनल में पहुंचे.
भारत-पाकिस्तान बिना 1 भी गेंद खेले सेमीफाइनल में पहुंचे.


Asian Games 2026: भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. भारतीय टीम का क्वार्टरफाइनल में अफगानिस्तान से मैच होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से मुकाबला नहीं खेला जा सका. निशिन में लगातार हो रही बारिश की वजह से इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंका जा सका. इसकी वजह से अंपायर्स ने मैच को रद्द करने का फैसला लिया.
इससे पहले पाकिस्तान को भी इसी तरह सेमीफाइनल में एंट्री मिली. पाकिस्तान का क्वार्टरफाइनल में हॉन्ग-कॉन्ग के खिलाफ मुकाबला था, लेकिन यह मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया.

ऐसे में भारत और पाकिस्तान एक भी गेंद खेले पाकिस्तान को सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिल गया. ऐसा एशियन गेम्स के नियमों की वजह से हुआ है. दरअसल, एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री दी गई है. वहीं, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया और हॉन्ग कॉन्ग ने ग्रुप स्टेज पार कर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई थी.

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भारत-पाकिस्तान को किस नियम का फायदा?

भारत और पाकिस्तान को एशियन गेम्स के नियम का फायदा हुआ है. दरअसल, एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में रिजर्व डे नहीं है. ऐसे में अगर मैच रद्द होता है, तो ICC टी20 रैंकिंग में बेहतर स्थान वाली टीम को अगले राउंड में भेजा जाता है. भारतीय टीम ICC की मौजूदा टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर है, जबकि अफगानिस्तान रैंकिंग में 10वें नंबर पर है. ऐसे में क्वार्टरफाइनल रद्द होने पर भारतीय टीम को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई. इसी नियम के तहत पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल का टिकट मिल गया. पाकिस्तान फिलहाल ICC मेंस टी20 रैंकिंग में छठे पायदान पर है, जबकि हॉन्ग-कॉन्ग, जीन की रैंकिंग 24 है. ऐसे में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली.

जापान में बारिश ने मचाया कहर

जापान में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है. इसकी वजह से कई मैचों को रद्द करना पड़ रहा है. क्वार्टरफाइनल से पहले भी कई मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए. इसकी वजह से लोअर रैंकिंग वाली टीमों को नुकसान झेलना पड़ रहा है.

भारत-पाकिस्तान का सेमीफाइनल का शेड्यूल

भारत और पाकिस्तान की टीम अब 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम क्वार्टरफाइनल 3 की विजेता टीम से भिड़ेगी, जबकि पाकिस्तान का मुकाबला चौथे क्वार्टरफाइनल के विजेता से होगा.

Tags: Asian Games 2026
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