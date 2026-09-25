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Asian Games 2026: भारत के लिए कैसा रहा 24 सितंबर का दिन? कितने मेडल जीते, विमेंस एथलीट्स का रहा जलवा

Asian Games India 24 September Update: एशियन गेम्स 2026 में 24 सितंबर को भारत ने 5 मेडल जीते. रोशिबिना देवी ने वुशु में सिल्वर, जबकि सीमा ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज दिलाया. मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में भी भारत ने सिल्वर जीता.

By: Satyam Sengar | Published: September 25, 2026 1:19:14 AM IST

भारत के लिए कैसा रहा 24 सितंबर का दिन?
भारत के लिए कैसा रहा 24 सितंबर का दिन?


एशियन गेम्स 2026 में 24 सितंबर का दिन भारत के लिए मेडल के लिहाज से अच्छा रहा. भारत ने इस दिन कुल 5 मेडल अपने नाम किए, हालांकि इनमें कोई गोल्ड नहीं आया. वुशु में रोशिबिना देवी ने विमेंस के 60 किग्रा सांडा में सिल्वर जीता. एथलेटिक्स में सीमा ने विमेंस की 10,000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज दिलाया, जबकि भारत ने मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले में सिल्वर जीता. हेप्टाथलॉन में अनामिका अनीश और पूजा भी मैदान पर रहीं. हाई जंप के बाद अनामिका 6वें और पूजा 9वें नंबर पर थीं. अनामिका ने 1.74 मीटर की छलांग लगाई.

रोइंग में भी भारत की झोली में ब्रॉन्ज आया. सतनाम सिंह और सलमान खान ने मेंस की डबल्स स्कल्स में तीसरा स्थान हासिल किया. बालराज पंवार सिंगल्स स्कल्स में चौथे रहे, जबकि उज्ज्वल कुमार सिंह और रोहित लाइटवेट डबल्स में चौथे स्थान पर रहे. अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम क्वाड्रपल स्कल्स में पांचवें नंबर पर रही. कैनो स्प्रिंट में हर्षवर्धन शक्तावत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश भी मिक्स्ड कयाक डबल के सेमीफाइनल में पहुंचे. वहीं मेघा प्रदीप और सोनिया देवी-पार्वती गीता की जोड़ी आगे नहीं बढ़ सकी. नाओचा लैतोनजाम, वरिंदर सिंह, ओइनाम अरुण सिंह और हर्षवर्धन की टीम मेंस की कयाक फोर में सातवें स्थान पर रही.

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कबड्डी और हॉकी में शानदार प्रदर्शन
कबड्डी में भारतीय महिला टीम ने जापान को 50-25 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली और मेडल पक्का कर लिया. पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को हराकर ग्रुप में टॉप किया और उसका भी मेडल तय हो गया. हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-2 से हराया, जो एशियन गेम्स में इस टीम के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत रही. स्क्वैश में अभय सिंह ने रविंदु लक्षीरी को 3-0 और वीर चोत्रानी ने संजय जीवा को 3-2 से हराया. अनाहत सिंह और तन्वी खन्ना ने भी अपने-अपने मुकाबले जीते. टेबल टेनिस में दिया चितले-यशस्विनी घोरपड़े और श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास की जोड़ी आगे बढ़ी. मनुष शाह ने भी वोंग क्यू शेन को 4-0 से हराया. बॉक्सिंग में परवीन वॉकओवर मिलने से आगे बढ़ीं, जबकि साक्षी चौधरी और सुमित कुंडू को हार का सामना करना पड़ा.

शूटिंग से लेकर फेंसिंग तक भारत का एक्शन
शूटिंग में परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका ने मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज जीता. मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल में आकाश भारद्वाज, कमलजीत और केदारलिंग बालकृष्ण उचागनवे फाइनल में नहीं पहुंच सके. जिम्नास्टिक्स में प्रणति नायक विमेंस की वॉल्ट फाइनल में छठे स्थान पर रहीं. स्विमिंग में आर्यन नेहरा 800 मीटर फ्रीस्टाइल के फाइनल बी में तीसरे रहे, जबकि बेनेडिक्टन बेनिस्टन 50 मीटर बटरफ्लाई में 12वें स्थान पर रहे. टेबल टेनिस, ई-स्पोर्ट्स और फेंसिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. पारितोष ने प्यूयो प्यूयो चैंपियंस में दो मैच जीते और दो गंवाए, जबकि भवानी देवी विमेंस की साबरे में चीन की राओ शुई से हारकर बाहर हो गईं. 24 सितंबर के बाद भारत के खाते में कुल 17 मेडल हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज शामिल हैं.

Tags: Asian Games 2026
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